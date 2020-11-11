Кабинет Министров Украины обязал пешеходов в темное время суток использовать светоотражающие элементы. Правило распространяется на людей, движущихся по проезжей части или обочине.

Соответствующее решение правительство приняло 11 ноября во время заседания. Об этом сообщает 24 канал.

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К светоотражающим элементам относятся ленты, наклейки и жилеты. Ранее эта норма имела рекомендательный характер. Светоотражающие элементы необходимы в плохих погодных условиях – в дождь, туман и снегопад.

Как и куда цеплять светоотражатели? Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, привязывать веревкой к ремню или прикалывать булавкой к куртке. Главное, чтобы светоотражатель свободно "болтался". Надо отметить, что все фликеры легко крепятся на одежду, на коляску, рюкзачок, скейтборд, ролики.

Почему это важно

Введение нормы в новой редакции должно повысить уровень безопасности улично-дорожной сети, ведь наличие светоотражающих элементов на одежде пешеходов позволяет уменьшить смертность на дорогах в 6 – 8 раз.

Это связано с тем, что человека, использующего светоотражающие элементы, будет видно на расстоянии 130 – 150 метров, тогда как в темной одежде видно только на расстоянии 25 – 30 метров.

Обратите внимание! В 2019 году на дорогах Украины произошло 160 675 ДТП. В общем погибли 3 454 человека и 32 736 получили травмы.