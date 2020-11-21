Темнокожего до смерти избили в Бразилии: вспыхнули протесты и погромы – фото, видео
В Бразилии 41-летний Жоау Фрейтас умер после того, как его жестоко избили охранники местного супермаркета. Видео об инциденте появилось в социальных сетях, в стране вспыхнули акции протеста.
Фрейтас скончался накануне 20 ноября, когда в стране отмечают День памяти про права темнокожих, сообщает The Guardian.
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Как случилась трагедия
Инцидент произошел в супермаркете сети Carrefour в городе Порту-Алегри. Все произошло после того, как работница магазина пожаловалась охранникам на Фрейтеса. Они вывели мужчину из помещения и жестоко избили.
Жоау Фрейтаса избили охранники супермаркета Carrefour / Фото из соцсетей
На кадрах, которые появились впоследствии в сети, видно, как Фрейтаса ударили кулаком по лицу. Другие видео показывали, как темнокожий мужчина встал на колени. От полученых травм он скончался на месте.
Массовые протесты в ответ
Из-за смерти Жоау Фрейтаса десятки людей протестуют на улицах страны. В частности, 20 ноября они вышли на протест в столице Бразилии – требовали бойкотировать работу супермаркетов Carrefour.
Протесты из-за смерти темнокожего в Бразилии / Фото AP
Возмущенные люди устроили погромы в супермаркетах Carrefour / AP
В Сан-Паулу демонстранты разбили переднее окно автомобиля Carrefour, разбросали товары с полок по всему полу магазина и даже устроили пожар.
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Как отреагировали в Carrefour
Руководство Carrefour обнародовало заявление, в котором осудило жестокую смерть Фрейтаса. В компании заверили, что расторгнут контракт с охранной компанией и уволят начальника магазина.
Кроме этого, торговая сеть закроет супермаркет в городе Порту-Аллегри, в Carrefour пояснили, что сделают это, чтобы проявить уважение к погибшему.
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