В Бразилии 41-летний Жоау Фрейтас умер после того, как его жестоко избили охранники местного супермаркета. Видео об инциденте появилось в социальных сетях, в стране вспыхнули акции протеста.

Фрейтас скончался накануне 20 ноября, когда в стране отмечают День памяти про права темнокожих, сообщает The Guardian.

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Как случилась трагедия

Инцидент произошел в супермаркете сети Carrefour в городе Порту-Алегри. Все произошло после того, как работница магазина пожаловалась охранникам на Фрейтеса. Они вывели мужчину из помещения и жестоко избили.

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Жоау Фрейтаса избили охранники супермаркета Carrefour / Фото из соцсетей

На кадрах, которые появились впоследствии в сети, видно, как Фрейтаса ударили кулаком по лицу. Другие видео показывали, как темнокожий мужчина встал на колени. От полученых травм он скончался на месте.

Массовые протесты в ответ

Из-за смерти Жоау Фрейтаса десятки людей протестуют на улицах страны. В частности, 20 ноября они вышли на протест в столице Бразилии – требовали бойкотировать работу супермаркетов Carrefour.



Протесты из-за смерти темнокожего в Бразилии / Фото AP



Возмущенные люди устроили погромы в супермаркетах Carrefour / AP

В Сан-Паулу демонстранты разбили переднее окно автомобиля Carrefour, разбросали товары с полок по всему полу магазина и даже устроили пожар.

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Как отреагировали в Carrefour

Руководство Carrefour обнародовало заявление, в котором осудило жестокую смерть Фрейтаса. В компании заверили, что расторгнут контракт с охранной компанией и уволят начальника магазина.

Кроме этого, торговая сеть закроет супермаркет в городе Порту-Аллегри, в Carrefour пояснили, что сделают это, чтобы проявить уважение к погибшему.

Важно! Двух мужчин, которых подозревают в избиении Фрейтаса, уже задержали. Один из них – офицер военной полиции, который в свободное время подрабатывал охранником в Carrefour.