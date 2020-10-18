В провинции Гор, что в Афганистане, 18 октября прогремел мощный взрыв. По меньшей мере 12 человек погибли. В Министерстве внутренних дел страны назвали инцидент террористической атакой.

По данным полицейских, в результате взрыва пострадали более 100 мирных жителей, сообщает Tolo News.

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Инцидент произошел около 11:00 по местному времени. Автомобиль Toyota Corolla, наполненный взрывчаткой, взорвали возле полицейского участка и правительственных учреждений.

По словам очевидцев, ряд соседних зданий был разрушен.

В Афганистане взорвали автомобиль со взрывчаткой: видео Tolo News



Мощный взрыв прогремел в Афганистане / Фото Tolo News



По меньшей мере 12 человек погибли, более 100 – ранены / Фото Tolo News

Кто мог совершить теракт

Ни одна из террористических групп, действующих на территории страны, пока не взяла на себя ответственность. Однако обычно в подобных инцидентах обвиняют талибов.

Стоит заметить, что бомба взорвалась как раз во время встречи представителей "Талибана" и афганского правительства в Дохе, столице Катара.

Справка. "Талибан" – это радикальное исламистское движение суннитского толка, которое начали в Афганистане в 1994 году.

Заметим, что "Талибан" не согласился на полное прекращение огня – несмотря на мирные переговоры с правительством Афганистана, которые начались 12 сентября.