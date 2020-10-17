Во Франции отрезали голову учителю истории и географии – якобы за то, что он объяснял уроки с помощью карикатур на исламского пророка Мухаммеда. Напавшего застрелили, но по делу задержали еще 4 человек, среди которых есть и несовершеннолетний.

Непосредственному нападавшему, как пишут французские СМИ, было 18 лет, он являлся чеченцем по национальности и гражданином России. Это известно, потому что он имел при себе документ, удостоверяющий личность. Об этом рассказали в издании Le Monde .

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Нападавшего застрелили еще 16 октября вскоре после содеянного, а ночью 17 числа правоохранители задержали еще 4 человека. Один из арестованных является несовершеннолетним, все они – якобы из семейного круга нападавшего.

Россия пока не комментирует эту информацию , а в посольстве РФ во Франции говорят, что официального запроса от французской полиции относительно вероятного российского гражданства террориста не получали.

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции расследует преступление по статьям об "убийстве вследствие террористического акта" и о "функционирование преступной террористической группировки".

Президент Франции Эммануэль Макрона уже уверенно назвал убийство учителя "откровенным терактом исламистов".

По предварительной информации, учителя истории и географии убили за то, что он на уроках показывал карикатуры с изображением пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo.