В нидерландской Гааге неизвестный мужчина достал нож и начал нападать на прохожих. В результате атаки пострадали два человека, а сам нападающий смог убежать до приезда полиции.

Нападение произошло на большой торговой улице Grote Marktstraat рядом с супермаркетом Albert Heijn. Об этом сообщает местное издание Den Haag FM со ссылкой на полицию Нидерландов.

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В результате нападения пострадали двое прохожих. Их обоих с тяжелыми травмами доставили в больницу. Один из пострадавших во время госпитализации находился в сознании.

Самому нападавшему удалось скрыться еще до того, как на место атаки прибыли представители полиции. Сейчас правоохранительные органы Нидерландов разыскивают его.

Интересно, что почти одновременно на эту же улицу вызвали пожарных. Все из-за пожара в одном из магазинов. Правда, пока у правоохранителей нет информации о возможной связи между этими двумя инцидентами.

Кроме того, через час после нападения недалеко от места инцидента, возле причала нашли тело погибшего мужчины. Связь этого инцидента с предыдущими также не подтверждена.

Места инцидентов в Гааге: карта