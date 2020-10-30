В Ницце нашли сумку, которая принадлежала мужчине, совершившему теракт. В ней обнаружили ножи, нашли также Коран и мобильные телефоны нападавшего.

О том, что некоторые вещи нападавшего удалось найти, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, пишет Rеpublicain Lorrain.

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Какие вещи террориста нашли

два ножа с 17-сантиметровым лезвием;

Коран;

два мобильных телефона;

документы итальянского Красного Креста на имя выходца из Туниса 1999 года рождения.

К слову, подозреваемый в теракте сейчас находится в больнице. Правоохранители проводят расследование.

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