Ножи, Коран и телефоны: в Ницце нашли вещи мужчины, совершившего теракт
В Ницце нашли сумку, которая принадлежала мужчине, совершившему теракт. В ней обнаружили ножи, нашли также Коран и мобильные телефоны нападавшего.
О том, что некоторые вещи нападавшего удалось найти, сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар, пишет Rеpublicain Lorrain.
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Какие вещи террориста нашли
- два ножа с 17-сантиметровым лезвием;
- Коран;
- два мобильных телефона;
- документы итальянского Красного Креста на имя выходца из Туниса 1999 года рождения.
К слову, подозреваемый в теракте сейчас находится в больнице. Правоохранители проводят расследование.
Теракты во Франции: что известно
- Утром 29 октября в Ницце неизвестный забежал в церковь и убил трех человек. Он обезглавил 71-летнего мужчину и перерезал горло женщине.Полиция ранила нападавшего во время задержания.
- Затем в городе Авиньон вооруженный пистолетом мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на полицейского. Правоохранители застрелили нападавшего.
- А в Ливоне полицейские задержали мужчину, который на улице размахивал 30-сантиметровым ножом.