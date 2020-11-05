В пригороде Парижа задержали пятого подозреваемого по делу о резне во Франции в Ницце. Речь идет о 17-летнем юноше, связанном с террористом, 29 октября убившим 3 человек в католической церкви.

В предместье Парижа французские правоохранители задержали 17-летнего юношу, который через мобильное приложение контактировал непосредственно с напавшим на католическую церковь в Ницце. Об этом рассказали в эфире радиостанции France Bleu .

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Задержали парня в среду, 4 ноября. Он стал уже пятым подозреваемым по делу о теракте в Ницце, который произошел 29 октября. Тогда три человека погибли, еще несколько получили ранения. Самое страшное в этом преступлении то, что нападавший отрезал одной из своих жертв голову.

Напавшего ранили и задержали сразу. Им оказался 21-летний Брахим Иссауи . Антитеррористическая прокуратура Франции назвала это преступление убийством и посягательством на убийство, связанные с деятельностью террористической организации.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози особенно обращал внимание, что злоумышленник даже во время оказания ему медицинской помощи постоянно повторял: "Аллах Акбар". А при себе, кроме ножа с 17-сантиметровым лезвием, мужчина имел Коран.

Именно поэтому Эстрози сказал, что французам надо " любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны".