В Нигерии заминировали 2 авто: от мощного взрыва погибли 4 человека, много раненых
В Нигерии 12 декабря взорвались сразу 2 автомобиля. В результате погибли 4 человека, еще 8 получили ранения.
Инцидент произошел в городе Диква, расположенном в 90 километрах на восток от Майдугури – административного центра штата. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
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Нигерийская делегация Международного Комитета Красного Креста заявила, что вероятно сработали самодельные взрывные устройства.
Что известно о пострадавших
По меньшей мере 4 человека погибли, еще 8 пострадали. В общем 5 человек получили серьезные ранения. Сейчас они находятся в Государственной специализированной больнице в Майдугури, где с ними работает хирургическая бригада.
Сообщается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.
Теракт в Нигерии 12 декабря / OMMCOM NEWS
Штат Майдугури, где прогремел взрыв: карта
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