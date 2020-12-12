В Нигерии 12 декабря взорвались сразу 2 автомобиля. В результате погибли 4 человека, еще 8 получили ранения.

Инцидент произошел в городе Диква, расположенном в 90 километрах на восток от Майдугури – административного центра штата. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Нигерийская делегация Международного Комитета Красного Креста заявила, что вероятно сработали самодельные взрывные устройства.

Что известно о пострадавших

По меньшей мере 4 человека погибли, еще 8 пострадали. В общем 5 человек получили серьезные ранения. Сейчас они находятся в Государственной специализированной больнице в Майдугури, где с ними работает хирургическая бригада.

Сообщается, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрывы.



Теракт в Нигерии 12 декабря / OMMCOM NEWS

Штат Майдугури, где прогремел взрыв: карта