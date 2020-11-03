Власть Автрии отреагировала на теракт в Вене: на улице вывели армию
Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на террористическую атаку, которая случилась в Вене 2 ноября. Он поблагодарил полицию за их работу и заявил, что пока правоохранители будут продолжать спецоперацию, охраной отдельных объектов в столице займутся военные.
Австрийская полиция будет решительно действовать против виновников жуткого теракта в Вене. Об этом Себастьян Курц написал в своем твиттере.
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Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своими жизнями ради нашей безопасности, особенно сегодня,
– подчеркнул австрийский канцлер.
Он подчеркнул, что вся страна сочувствует жертвам этих жестоких нападений и их семьям. Также политик поблагодарил Европейский Союз и других партнеров за высказанную солидарность.
"Чтобы полиция могла полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом, федеральное правительство решило, что вооруженные силы заберут охрану объектов в Вене, чем раньше занимались правоохранители", – сообщил Себастьян Курц.
Коротко о теракте в Вене:
- Он произошел в австрийской столице 2 ноября. По разным данным, не менее 6 террористов в разных районах города начали стрелять в случайных прохожих. Местом первого обстрела стала синагога.
- По официальным данным, погиб по меньшей мере 1 человек. Еще несколько получили ранения различной степени тяжести, в том числе один полицейских.
- Что касается самих террористов полиция сообщила, что убила одного из них. По данным СМИ, он мог и сам взорвать себя. Еще 4 нападающих задержали.
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