Канцлер Австрии Себастьян Курц отреагировал на террористическую атаку, которая случилась в Вене 2 ноября. Он поблагодарил полицию за их работу и заявил, что пока правоохранители будут продолжать спецоперацию, охраной отдельных объектов в столице займутся военные.

Австрийская полиция будет решительно действовать против виновников жуткого теракта в Вене. Об этом Себастьян Курц написал в своем твиттере.

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Мы переживаем тяжелые времена в нашей республике. Я хотел бы поблагодарить все аварийные службы, которые рискуют своими жизнями ради нашей безопасности, особенно сегодня,

– подчеркнул австрийский канцлер.

Он подчеркнул, что вся страна сочувствует жертвам этих жестоких нападений и их семьям. Также политик поблагодарил Европейский Союз и других партнеров за высказанную солидарность.

"Чтобы полиция могла полностью сосредоточиться на борьбе с терроризмом, федеральное правительство решило, что вооруженные силы заберут охрану объектов в Вене, чем раньше занимались правоохранители", – сообщил Себастьян Курц.

Коротко о теракте в Вене: