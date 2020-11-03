Зеленский отреагировал на теракт в Вене
Австрию всколыхнула серия терористихних атаки 2 ноября в Вене. Европейские государства уже выражают свою поддержку австрийскому народу в такое непростое время. Среди них и Украина, от имени которой высказался президент Владимир Зеленский.
Свои соболезнования австрийцам Владимир Зеленский высказал на своей странице в твиттере.
К слову Теракт в центре Вены: все, что пока известно – видео 18+
В это трудное время Украина вместе с Австрией. Я выражаю искренние соболезнования пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене,
– написал президент Украины.
Что известно о теракте в Вене:
- Нападение случилос 2 ноября. Группа из не менее 6 стрелков атаковали людей в разных местах в центре Вены. Первая атака случилась рядом с синагогой.
- Официально подтвердили 1 погибшего и 15 раненых, среди которых полицейский. Впоследствии глава МВД Австрии заявил о "нескольких погибших".
- Из-за террористической атаки власть вынуждена была задействовать армию. Военные приступили к охране различных объектов в Вене, которые ранее были под контролем местной полиции.
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