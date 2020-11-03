Ответственность за кровавый теракт в Вене, который случился 2 ноября, взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В результате трагедии умерли 5 человек, еще 22 человека получили ранения.

В то же время боевики Исламского государства не предоставили доказательств своей причастности к нападениям в Вене. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористов в соцсетях.

Важно Вена в страхе: что известно о брутальной атаке террористов в Австрии

Сообщение о своей причастности к теракту представители Исламского государства разместили в одном из своих телеграм-каналов.

Заявление боевиков сопровождалось фотографией бородатого мужчины по имени Абу Дагна Аль-Олбани. Якобы именно он напал на толпу людей в центральной части Вены с пистолетом и автоматом, прежде чем его убила австрийская полиция.

Заметим, что в результате теракта в Вене 2 ноября умерли 5 человек. По информации посла Украины в Вене, украинцев среди них не было.

Что известно о группировке "Исламское государство"? Это непризнанное мусульманское террористическое государство. Ранее контролировало на Ближнем Востоке огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, действующие партизанскими методами.



ИГ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание Исламского Суннитского государства. Это непризнанное мусульманское террористическое государство. Ранее контролировало на Ближнем Востоке огромные территории, однако сейчас от нее остались разрозненные ячейки, действующие партизанскими методами.ИГ имеет целью расширение своего влияния на весь земной шар, не считаясь с человеческими жертвами. Начиная по меньшей мере с 2004 года, ведущая цель группы – основание Исламского Суннитского государства.

Теракт в Вене: все, что нужно знать

Стрельба в центре австрийской столицы произошла вечером 2 ноября. Несколько мужчин открыли хаотичный огонь по людям, которые сидели за столиками в уличных кафе и ресторанах.

Также нападавшие стреляли в прохожих. В полиции заявили о 6 различных местах, где действовали террористы.

По словам бургомистра Вены, один из преступников мог иметь на себе пояс со взрывчаткой. Австрийские СМИ показали кадры по задержанию 4 предполагаемых стрелков. О своей причастности к нападениям ранее заявили джихадисты.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Подозреваемого в теракте в центре Вены задержали 3 ноября в городе Линц на севере Австрии. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Центр австрийской столицы перекрыла полиция. К охране некоторых объектов привлекли даже военнослужащих. В МВД, со своей стороны, порекомендовали детям не идти в школу.

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