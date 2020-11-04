В МВД Австрии считают, что террорист из Вены мог действовать без сообщников. Об этом свидетельствуют данные из видеозаписей, которые прислали очевидцы трагедии 2 ноября.

Никаких доказательств того, что террористов было 2 или больше, сейчас нет. Об этом глава австрийского МВД Карл Нехаммер заявил в эфире телеканала ORF.

Обратите внимание Двух подозреваемых в причастности к венскому теракту задержали аж в Швейцарии

В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник,

– сообщил Нехаммер.

Полиция Австрии уже задержала из-за теракта в Вене 16 человек. Их всех подозревают в общении с террористом Куйтимом Фейзулайлом.

Что ранее говорили о количестве нападавших

Нехаммер неоднократно заявлял, что нападавших было несколько. Глава МВД Австрии отмечал, что террористы – мобильны, поэтому их разыскивают не только на территории Вены, но и по всей стране.

Мы объединили несколько подразделений для поиска предполагаемых террористов. Я не ограничиваю (операцию – 24 канал) только территорией Вены, так как злоумышленники – мобильны,

– подчеркивал Нехаммер.

Что известно о венском террористе