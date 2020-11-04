Теракт в Вене мог совершить один человек: заявление главы МВД Австрии
В МВД Австрии считают, что террорист из Вены мог действовать без сообщников. Об этом свидетельствуют данные из видеозаписей, которые прислали очевидцы трагедии 2 ноября.
Никаких доказательств того, что террористов было 2 или больше, сейчас нет. Об этом глава австрийского МВД Карл Нехаммер заявил в эфире телеканала ORF.
Обратите внимание Двух подозреваемых в причастности к венскому теракту задержали аж в Швейцарии
В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник,
– сообщил Нехаммер.
Полиция Австрии уже задержала из-за теракта в Вене 16 человек. Их всех подозревают в общении с террористом Куйтимом Фейзулайлом.
Что ранее говорили о количестве нападавших
Нехаммер неоднократно заявлял, что нападавших было несколько. Глава МВД Австрии отмечал, что террористы – мобильны, поэтому их разыскивают не только на территории Вены, но и по всей стране.
Мы объединили несколько подразделений для поиска предполагаемых террористов. Я не ограничиваю (операцию – 24 канал) только территорией Вены, так как злоумышленники – мобильны,
– подчеркивал Нехаммер.
Что известно о венском террористе
- 2 ноября в центре Вены мужчина албанского происхождения Куйтим Фейзулай открыл огонь по прохожим. В результате погибли 5 человек.
- Фейзулаю было 20 лет. Он родился и вырос в Вене, однако имел албанские корни. Кроме австрийского гражданства имел также гражданство Северной Македонии.
- Фейзулая застрелили 2 ноября австрийские полицейские.
- Как сообщают СМИ, незадолго до теракта Куйтим присягнул на верность лидеру "Исламского государства" Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураиши.
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