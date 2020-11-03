В Австрии 2 ноября группа вооруженных террористов устроили атаки на случайных людей в центре Вены. Полиция начала спецоперацию, а гражданским рекомендовали не выходить на улицы. Часть людей застряли в центре Вены на всю ночь.

О том, что происходило в одну из самых страшных ночей в истории Австрии, рассказало издание Kurier.

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События ночи на 3 ноября

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер ночью выступил со срочным обращением к людям. Он призвал не покидать свои дома, а тех, кто нашел временные укрытия в центре Вены, там и оставаться.

Все потому, что австрийская полиция продолжает искать еще по крайней мере 1 нападающего. Поэтому гражданским на улицах города находиться крайне опасно.

Людям, которые застряли в центре столицы, помогли местные кафе и гостиницы. В кафе люди прятались еще во время нападений, а гостиницы приютили тех, кто застрял на ночь в центре Вены.

В центральной части столицы вели дежурство более 350 военных и полицейских. Это только те, кто занимался охраной различных объектов – без учета привлеченных к поиску нападавших.

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Каким будет утро 3 ноября

Карл Нехаммер также призвал жителей Вены не покидать своих домов и на следующее утро.

Вместе с тем он призвал работников школ в столице не выходить на работу, а других людей – не вести своих детей на учебу.

Кроме того, совет министров Австрии планирует провести экстренное заседание в 9 утра 3 ноября. На нем заслушают отчеты правоохранителей и представителей власти.

После этого, если позволят обстоятельства, состоятся траурные церемонии по погибшим в результате террористической атаки.

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