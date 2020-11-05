Теракт в Вене: среди задержанных есть граждане России
По делу о теракте в Вене австрийские правоохранители задержали нескольких иностранцев. Есть среди них, в частности, граждане России.
Теракт в Вене: новые данные о задержанных
Об этом сообщил глава полиции Вены Герхард Пюстль. Он напомнил, что всего в рамках спецоперации задержали 14 человек, передает Die Presse.
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По словам Пюстля, некоторые из них имели двойное гражданство. Речь идет о таких странах, как Бангладеш, Северная Македония, Турция и Россия.
Что сообщали о задержанных ранее
- Посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа. Но местные власти это не подтверждают.
- В МВД Австрии рассказывали, что перед терактом Словакия предоставила австрийской контрразведке сведения о злоумышленнике албанского происхождения Куйтиме Фейзулае. Но спецслужбы проигнорировали информацию из-за "ошибок в коммуникации".
- Собственно задержанные 14 человек находились в окружении Фейзулая. Сейчас их допрашивают.
- Куйтим Фейзулай, которого застрелила полиция, в декабре 2019 года досрочно вышел на свободу по делу о терроризме. Тогда его арестовали при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях.
- Двух людей, которых подозревают в причастности к теракту, задержали за пределами Австрии – в Швейцарии. Это граждане данной страны в возрасте 18 и 24 лет. И они могут иметь отношение к одному из нападавших.
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Теракт в Вене: коротко
- Вечером 2 ноября в столице Астрии неизвестные устроили стрельбу возле синагоги, а также в других частях города. Сообщают о 6 локациях теракта. Стреляли нападавшие как в прохожих, так и в людей, сидевших в кафе.
- Точное количество нападавших пока не называют. В то же время австрийские СМИ показали кадры по задержанию 4 предполагаемых стрелков. Одного из них застрелили силовики во время спецоперации.
- Известно о 5 жертвах, по меньшей мере 22 человек получили ранения.
- Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал инцидент терактом. Трагедия произошла перед началом локдауна в Австрии из-за эпидемии коронавируса.
- Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".
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