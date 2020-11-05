По делу о теракте в Вене австрийские правоохранители задержали нескольких иностранцев. Есть среди них, в частности, граждане России.

Теракт в Вене: новые данные о задержанных

Об этом сообщил глава полиции Вены Герхард Пюстль. Он напомнил, что всего в рамках спецоперации задержали 14 человек, передает Die Presse.

К теме Вена в страхе: что известно о брутальной атаке террористов в Австрии

По словам Пюстля, некоторые из них имели двойное гражданство. Речь идет о таких странах, как Бангладеш, Северная Македония, Турция и Россия.

Что сообщали о задержанных ранее

Посол России в Вене Дмитрий Любинский отмечал, что среди задержанных есть выходцы с Северного Кавказа. Но местные власти это не подтверждают.

В МВД Австрии рассказывали, что перед терактом Словакия предоставила австрийской контрразведке сведения о злоумышленнике албанского происхождения Куйтиме Фейзулае. Но спецслужбы проигнорировали информацию из-за "ошибок в коммуникации".

Собственно задержанные 14 человек находились в окружении Фейзулая. Сейчас их допрашивают.

Куйтим Фейзулай, которого застрелила полиция, в декабре 2019 года досрочно вышел на свободу по делу о терроризме. Тогда его арестовали при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

Двух людей, которых подозревают в причастности к теракту, задержали за пределами Австрии – в Швейцарии. Это граждане данной страны в возрасте 18 и 24 лет. И они могут иметь отношение к одному из нападавших.

Обратите внимание Теракт в Вене мог совершить один человек: заявление главы МВД Австрии

Теракт в Вене: коротко