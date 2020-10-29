Черный день во Франции продолжается: после терактов в Ницце и инцидента с вооруженным человеком в Авиньоне, полиция задержала подозрительного человека в Лионе. Задержанный имел с собой 30-сантиметровый нож, которым размахивал посреди улицы.

Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции Перраш. Об этом сообщает Le Parisien.

Важно Во Франции объявили максимальную террористическую угрозу

Мужчину немедленно задержали правоохранители. Они получили сообщение от очевидцев о том, что подозрительный мужчина с большим ножом разгуливает возле трамвайной остановки. О пострадавших пока не сообщается.

Полиция схватила его на углу улиц Виктора Гюго и Ремпарт-д'Эно во 2-м округе. Мужчину взяли под стражу.

По предварительной информации, злоумышленник родом из Афганистана, является мигрантом с просроченным французским временным разрешением на проживание. Он готовился совершить нападение.

Сейчас идет расследование, правоохранители пытаются точно установить личность нападавшего. Пока неизвестно, связан ли инцидент с атакой в Ницце.

Восток и юг Франции всколыхнула серия террористических атак: карта

Теракты во Франции: смотрите видео

Теракты 29 октября во Франции: коротко

Ряд вооруженных нападений произошел в разных французских городах 29 октября.

Наиболее кровавое нападение произошло утром в Ницце. Там мужчина с ножом атаковал людей в церкви Нотр-Дам. Жертвами атаки стали 3 человека, есть много раненых.

Впоследствии в городе Авиньон мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он выкрикивал "Аллах акбар!" и угрожал сотрудникам полиции. Его ликвидировали.

Третье нападение произошло в Саудовской Аравии и было направлено на консульство Франции. Там нападение тоже совершил вооруженный ножом мужчина. В результате пострадал только охранник дипучреждения. А нападавшего задержала местная полиция.

В связи с этим во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.

Подробнее о вооруженных нападениях во Франции 29 октября читайте по ссылке.