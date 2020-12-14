Нападения в 2020 году происходили в Африке, Азии и Европе. Жестокие атаки оставляли после себя погибших и раненых, а также провоцировали эмоциональную реакцию мировых лидеров.

"Исламское государство" провело свой первый масштабный террористический акт в Европе впервые с нападения на Париж в 2015 году. В 2020 СМИ рассказывали о сотнях погибших и раненых, ужасных последствиях и международных акциях протеста, а 24 канал вспоминает самые громкие теракты.

Теракты в Европе: Ханау, Ницца и Париж

Ханау

Полиция в Ханау, Германия / Фото Anadolu Agency

Серия терактов в Старом Свете открылась в Германии – в городе Ханау 19 февраля 2020 года. В двух кафе-кальянных убили 9 человек. Считается, что преступления были совершены на основании религиозной и национальной ненависти. В кальян-бар ворвался мужчина и открыл огонь по присутствующим. Сразу погибли трое.

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Нападавший скрылся, но недалеко – до следующего кальян-бара, где он убил еще пятерых. И последняя жертва умерла от ранений через несколько часов. Две жертвы были гражданами Германии, двое турок, болгарин и румын, босниец. У последней жертвы было двойное гражданство Афганистана и Германии.

Через несколько часов полиция сообщила, что нападавший был найден мертвым в своей квартире рядом с телом 72-летней женщины – его матери. Следствие пришло к выводу, что он сначала убил ее, а потом застрелился сам. Единственным подозреваемым остается 43-летний Тобиас Ратьен. Он имел разрешение на использование оружия для охоты. Предварительно, он разделял ультраправые нацистские взгляды.

Перед терактом выложил в YouTube видеопослание "ко всем американцам". Но там не было никаких намеков на желание совершить насильственные действия. 21 февраля министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что "резня в Ханау" – "террористический акт, мотивированный расизмом".

Ницца и Париж

Цветы возле базилики в Ницце / Фото America Magazine

Почти в конце осени произошли теракты в Ницце и Вене. Причем Ницца пострадала от террористов уже во второй раз. На этот раз, трех человек убили в базилике Нотр-Дам-де-Нис 29-го октября. Нападающий постоянно выкрикивал "Аллах Акбар!" ("Бог Велик!"), даже после того, как его ранила и задержала полиция.

В результате погибли две женщины и мужчина. Третья жертва умерла в баре, ей удалось бежать из церкви с серьезными ранениями. Спецотделы полиции патрулировали улицы вокруг собора. Террористом же оказался 21-летний Брахим Ауиссауи, прибывший на остров Лампедуза из Туниса.

После карантина на корабле он был доставлен 8 октября в город Бари. Там полиция объявила, что он должен через неделю покинуть территорию Италии. За день до нападения на собор, Брахим прибыл в Ниццу. Его семья в городе Сфакс сообщила, что 2,5 года назад он вернулся к религии после периода злоупотреблений алкоголем и наркотиками. В городе прошла акция памяти, на которой пели "Марсельезу" и местный гимн "Nissa la Bella". С другой стороны, раздавались призывы "мусульмане – прочь из Европы!".

Чуть ранее в Париже произошло резонансное убийство – учителя истории Самюэля Пати убил и обезглавил чеченский человек Абдулах Анзоров, родом из Москвы. Причиной служили карикатуры на пророка Мохамеда от Charlie Hebdo, которые он демонстрировал ученикам на своих уроках. Пати погиб 16 октября, он 5 лет был учителем географии, истории и гражданского общества в колледже Буа-д'Ольн.

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Сам Анзоров был убит полицией во время задержания. Он попал во Францию еще ребенком в 2008 году, получил статус беженца. В Чечне Анзорову организовали захоронение с почестями и называли героем. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "единственная правильная реакция – осуждение убийства Пати".

Макрон во время прощания с убитым учителем в Париже / Фото BBC

Во время захоронения президент Франции Эмануэль Макрон пообещал продолжить борьбу за свободу. Во время расследования, служитель одной мечети и родные Анзорова были задержаны, а еще – четыре ученика школы, где он преподавал. Полиция подозревает их в сотрудничестве с террористом и передаче ему информации. Отец одного из учеников вместе с имамом выложили "фетву" с призывом к убийству Пати.

Фетва В исламе решение по любому спорному вопросу, который выносится муфтием или факихом – авторитетным релийнийным лидером. Оно основано на принципах ислама и его судебной практике. Инициировать может парламент (меджлис) или исламские судьи – кади. Фетва должна соответствовать нормам шариата. В конце всегда идет постановление, что делать в конкретной ситуации

Теракты в Вене: возвращение "Исламского государства"

Целью "Исламского государства" стала Вена – столица Австрии. Схема была довольно похожая: несколько одновременных нападений с нарастающей интенсивностью в разных районах города.

Вечером 2 ноября 2020 года Фейзулай Куйтим, австриец македонского и албанского происхождения, открыл огонь по людям, которые сидели на веранде кафе на улицах Морцинплац, Зальцгрис, Фляйшмаркт, Бауернмаркт и Грабен. Все нападения произошли в пределах одного элитного I Дистрикта и главной синагоги Штадттемпель. Это был последний вечер перед тем, как страна должна была пойти в локдаун из-за коронавируса.

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Считая самого террориста, погибло 5 человек в разных точках района. Еще 23 человека пострадали, тринадцати потребовалась госпитализация из-за огнестрельных ранений. Двое турецких граждан вынесли нескольких раненых, включая полицейского, с места событий. При этом один из них получил ранение в ногу.

9 минут террора Куйтим был застрелен через 9 минут спецназом WEGA у церкви Рупрехтскирхе. У него нашли фейковый пояс смертника, оружие и мачете. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам за решеткой за попытку поехать в Сирию и присоединиться к "ИГИЛ".

Впрочем, уже в декабре 2019 он вышел на свободу досрочно из-за судебной программы для молодежи. Впрочем, дерадикализации не произошло. Через несколько дней после теракта, полиция задержала 14 человек в Австрии и Швейцарии, были обысканы 18 квартир и домов. "ИГИЛ" взяли на себя ответственность за теракт.

За пределами Европы: самые кровавые атаки года

Обычно самые кровавые атаки происходят за пределами Европы, в основном в Азии и на Ближнем Востоке, или в Африке. Так и в 2020 – 110 человек погибли в Нигерии. Фермеры оказались под перекрестным огнем возле поселения Кошебе, штат Борно. Многим перерезали глотки. Фермеры в поисках работы могли проехать тысячи километров.

Предварительно на них напала группировка "Боко Харам". Безопасности на рисовых полях почти нет, а наводнения уничтожили тысячи гектаров леса. В другой атаке у поселения Губио летом того же года погиб 81 человек. Пресс-секретарь президента Нигерии заявил, что работать на этих полях было нельзя, потому что район еще не был зачищен от "Боко Харам"".

Также нападения этой террористической организации с десятками жертв фиксировались в соседних Чаде и Нигере. Между тем в Афганистане погибло почти 200 человек во время атак смертников из "Талибана". Атаки произошли с марта по ноябрь 2020 года.

"Лидером" по числу забранных жизней стало нападение дрона на мечеть в Йемене – 116 жертв, 148 раненых. Движение Хуситов "Ансар Алла" попало в военный лагерь, когда там совершалась молитва.