Тернополь и Канев в красной зоне: какие ограничения ввели
Канев, что в Черкасской области и Тернополь попали в красную зону карантина. Новые ограничения в городах начнут действовать с 5 октября.
В городах решили ужесточить ограничения после обновления карантинных зон. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале.
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Какие ограничения будут действовать в городах
- В городах запретят работу общественного транспорта.
- Приостановят работу развлекательных заведений. Например, кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и тому подобное.
- Запретят посадку пассажиров в пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт.
- Люди не смогут посещать соцучреждения. Однако разрешат работу учреждениям, экстренно предоставляющим соцуслуги. Будут работать центры учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи.
Какова ситуация с коронавирусом в регионах
- На Тернопольщине с начала пандемии заболели более 11 тысяч человек. За сутки 30 сентября коронавирус диагностировали у 319 человек, среди них 100 больных – жители Тернополя.
- 30 сентября в Каневе COVID-19 обнаружили у 21 человека. Всего на Черкасщине зафиксировали 4165 человек, из них 143 – за минувшие сутки.
Зоны карантина / Инфографика 24 канала