Канев, что в Черкасской области и Тернополь попали в красную зону карантина. Новые ограничения в городах начнут действовать с 5 октября.

В городах решили ужесточить ограничения после обновления карантинных зон. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем телеграм-канале. К теме В Украине обновили карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке Какие ограничения будут действовать в городах В городах запретят работу общественного транспорта.

Приостановят работу развлекательных заведений. Например, кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров и тому подобное.

Запретят посадку пассажиров в пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт.

Люди не смогут посещать соцучреждения. Однако разрешат работу учреждениям, экстренно предоставляющим соцуслуги. Будут работать центры учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи. Какова ситуация с коронавирусом в регионах На Тернопольщине с начала пандемии заболели более 11 тысяч человек. За сутки 30 сентября коронавирус диагностировали у 319 человек, среди них 100 больных – жители Тернополя.

30 сентября в Каневе COVID-19 обнаружили у 21 человека. Всего на Черкасщине зафиксировали 4165 человек, из них 143 – за минувшие сутки. Обратите внимание! Министерство Здравоохранения поделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В каждой зоне действуют разные ограничения. Зоны карантина / Инфографика 24 канала