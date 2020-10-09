Из списка городов красной зоны карантина могут исключить Тернополь. В то же время Канев точно останется в нем.

Перспективы изменения списка красной карантинной зоны прокомментировал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно запланировано на 9 октября.

Канев точно останется в красной зоне, потому что карантинные зоны вводятся две недели. Но, думаю, что Тернополь не будет в красной зоне,

– отметил Немчинов.

К слову, ранее стало известно, что Киев может оказаться в оранжевой зоне карантина. Сейчас столица "желтая". Ситуация может ухудшиться из-за большого количества госпитализированных больных с коронавирусом.

Обратите внимание! По состоянию на 9 октября на Тернопольщине коронавирусом заболели 15 284 человека, 305 – за последние сутки. Всего выздороветь удалось 10 696 больным, умерли – 194.



Зоны карантина / Инфографика 24 канала