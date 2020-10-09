Тернополь могут исключить из красной карантинной зоны
Из списка городов красной зоны карантина могут исключить Тернополь. В то же время Канев точно останется в нем.
Перспективы изменения списка красной карантинной зоны прокомментировал министр Кабмина Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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По его словам, точно говорить о списках карантинных зон можно будет только после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно запланировано на 9 октября.
Канев точно останется в красной зоне, потому что карантинные зоны вводятся две недели. Но, думаю, что Тернополь не будет в красной зоне,
– отметил Немчинов.
К слову, ранее стало известно, что Киев может оказаться в оранжевой зоне карантина. Сейчас столица "желтая". Ситуация может ухудшиться из-за большого количества госпитализированных больных с коронавирусом.
Зоны карантина / Инфографика 24 канала