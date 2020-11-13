Тернополь присоединился к украинским городам, которые отказываются вводить карантин выходного дня. Происходит это несмотря на решение Кабмина. Однако определенные карантинные ограничения в Тернополе все же будут действовать.

Карантина выходного дня в Тернополе не будет: что известно

О том, что в Тернополе не будут вводить дополнительные ограничения в связи с инициативой правительства по карантину выходного дня, рассказал мэр города Сергей Надал. Как отметил тернопольский городской голова во время брифинга, перед принятием такого решения он провел консультации с экспертами.

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Мы имели расширенное совещание с представителями бизнеса и врачами. В частности, по мнению медиков, ограничения не повлияют на уменьшение количества больных. Во-вторых, такие ограничения уничтожат просто экономику города,

– отметил Надал.

Он пояснил, что большинство субъектов просто перестанут работать, потому что на выходных они имеют чуть ли не наибольшую прибыль. И в результате часть тернополян потеряет работу, а город – поступления и не сможет обеспечивать потребности тернополян.

Мэр Тернополя подчеркнул, что в городе уже действуют решения сессии городского совета и Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Они четко очерчивают необходимые карантинные ограничения.

О каких ограничениях говорится

перевозка пассажиров в общественном транспорте должна происходить в пределах сидячих мест,

развлекательные заведения и рестораны должны закрываться максимум в 22.00

Кроме того, Надал обратился к предпринимателям с просьбой как можно тщательнее соблюдать карантинные нормы: масочный режим, соблюдение дистанции и пользованиея антисептиками. А правоохранителей попросил усиленно проверять соблюдение предпринимателями этих ограничений, а не штрафовать их за то, что они работают.

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Карантин выходного дня в Украине: что стоит знать

Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Украинские предприниматели протестуют против новых ограничений. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.

В то же время о том, что не будут соблюдать карантин выходного дня, заявили в нескольких крупных городах Украины. Также в Украине состоялись соответствующие протесты.​

Ограничение карантина в Украине / инфографика 24 канала