Вблизи села Золотая Слобода, на Тернопольщине, 9 декабря упал легкомоторный самолет. Поблизости обнаружили тело человека.

По предварительной информации, жертвой стал пилот биплана, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Читайте также Во французских Альпах разбился вертолет: есть жертвы

Примерно в 17:00 местные жители увидели в поле, как падает самолет. Они сразу сообщили об этом правоохранителям.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила самолет с разбитой кабиной и оторванным мотором, об этом сообщили в МВД.



На Тернопольщине упал легкомоторный самолет / Фото ГСЧС



Авария возле села Золотая Слобода на Тернопольщине / Фото ГСЧС

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины падения легкомоторного самолета. На месте инцидента работают сотрудники ДСНС, привлечена спецтехника.