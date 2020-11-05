Вблизи поселка Старе Мисто Подгаецкого района Тернопольской области 5 ноября нашли 90 взрывоопасных предметов. Теперь их будут обезвреживать.

Опасную находку обнаружили в лесу урочища "Буда" во время плановой отработки территории, сообщают в МВД Украины. Судя по всему, у правоохранителей была информация о том, что вблизи населенного пункта могут находиться старые боеприпасы.

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Когда пиротехники проводили поиски, они нашли немалое количество опасных предметов.

Местные жители не пострадают

Обычно взрывотехники оценивают каждую находку на предмет необходимости ее контролируемого уничтожения на месте или вывоза на специальный полигон. Как утверждают правоохранители, от ближайших домов до места находок – 2,5 километра.

Поэтому, даже если спасатели решат не рисковать и подорвать находки на месте, жители села могут даже не услышать взрывов.

Как сообщают в ГСЧС Тернопольской области, на месте происшествия работают 6 бойцов личного состава и 2 единицы техники.