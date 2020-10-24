На Тернопольщине 23 октября нашли мертвыми 3 человек. Вероятная причина гибели – отравление угарным газом.

Трагедия случилась в частном доме в селе Байковцы Тернопольской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К теме На Житомирщине в квартире нашли тела троих военных: причина смерти

Признаков пожара в доме с погибшими не было, поэтому подразделения ГСЧС не привлекали к работе.

Последние случаи отравления угарным газом в Украине

Во Львове 3 человека отравились угарным газом в квартире недалеко от центра города. В результате этого на месте происшествия погибла 18-летняя девушка, остальных двоих человек госпитализировали в больницу.

В селе Копачевка, на Хмельнитчине угарным газом отравилась семья из 5 человек. Пострадали дети в возрасте 11, 15 и 16 лет. Их состояние, к счастью, было удовлетворительным.

21 октября в доме в Винницкой области обнаружили тела 4 людей. Трое были мертвы, а один человек был без сознания. Среди погибших двое детей. Вероятная причина смерти – отравление газом.

Обратите внимание! Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации в отопительный сезон следует очищать дымоходы и печи от сажи. Кроме того, возле каждой печи перед топочным отверстием на горючем полу нужно прибить металлический лист. Ни в коем случае не используйте для обогрева помещения несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.



Инструкция, как уберечься от взрыва газа дома / Инфографика 24 канал