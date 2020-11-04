После избиения 4-летний мальчик оказался в больнице с многочисленными травмами. Мужчину, который таким образом пытался унять ребенка, задержали 4 ноября на Тернопольщине.

О жестоком избиении ребенка сообщили в полиции Тернопольской области. Семья, в которой растет мальчик, находится на учете в службе по делам детей как неблагополучная и малообеспеченная.

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Отчим имеет собственную дочь от первого брака и общего ребенка с мамой пострадавшего.

Что известно об избиении ребенка на Тернопольщине

В полицию с заявлением о преступлении обратилась мать мальчика. Она рассказала правоохранителям о том, что ее муж пытался силой успокоить пасынка, который его не слушался.

По данным следователей, мужчина несколько раз ударил ребенка по голове и телу, а после этого взял его на руки и бросил на пол. Женщина пыталась спасти мальчика, но злоумышленник ее не подпускал. В конце концов, ей удалось выхватить сына и убежать к соседям.

Мать не смогла защитить мальчика / Фото пресс-службы полиции Тернопольщины

Повреждения средней тяжести

Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытым переломом ноги и ссадинами на теле, лице и конечностях госпитализировали в больницу. Медики утверждают, что угрозы для его жизни нет.

Мальчик получил серьезные повреждения / Фото пресс-службы полиции Тернопольщины

Исправительные работы, колония или тюрьма

Задержанному уже объявили подозрение по статье о нанесении телесных повреждений средней тяжести. Если его признают виновным, мужчине грозит наказание в виде до 2 лет исправительных работ. Кроме того, судьи могут на 3 года ограничить ему свободу или отправить за решетку на тот же срок.