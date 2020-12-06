Люба и ее козы: на Тернопольщине женщина снимает влоги о сельской жизни
Жительница села Старый Алексинец на Тернопольщине стала блогером. На своем ютуб-канале она выкладывает видео об обычном сельском быте, секретах кулинарии и уходе за козами.
Видеоблогер Любовь Кобылянская сейчас содержит 13 коз. Подробнее об этом читайте в материале журналистов 24 канала.
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Как появилась идея блога
Снимать и публиковать видео в сеть женщина начала примерно год назад. Это ей посоветовали дети. Теперь, когда работает по хозяйству, с телефоном не расстается.
Все снимаю. Люди вот спрашивали, почему у тебя дрова лежат во дворе — что с ними делаешь. На зиму я их накрываю, просто мы на год вперед дрова заготавливаем, чтобы было хорошо топить в доме, потому что у нас газа нет,
– рассказала Кобылянская.
Кто становится героями видео
Но самыми частыми героями видео становятся ее любимцы – козы. Блогер рассказала историю каждого животного.
Козы пани Любы / Фото "Суспільне"
Она отметила, что они появились у нее 5 лет назад. Все козы имеют имена:
- первую, которую подарила сестра, назвала Аська;
- также есть коза с прозвищем Кривая.
Видео имеют сотни просмотров
В своих влогах женщина делится и собственными рецептами. Из козьего молока хозяйка делает творог, сметану и масло. Некоторые видео набирают сотни просмотров.
За год блогерства у пани Любы появилось уже примерно 14 тысяч подписчиков. Она утверждает, что за это время получила не только тысячи подписчиков, но и много друзей по всей Украине и даже за рубежом.
На Тернопольщине блогер снимает влоги о сельской жизни / Фото "Суспільне"
Любовь Кобылянская искренне верит, что ее родное село станет центром зеленого туризма. И не исключено, что и благодаря ее видеороликам.
Блогер снимает видео о сельской жизни: смотрите видео 24 канала
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