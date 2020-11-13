Превратить ресторан в храм: как Тернопольский бизнесмен хочет обойти карантин
Тернопольский бизнесмен Тарас Ковальчук решил обойти карантинные ограничения, которые ввело правительство относительно заведений общественного питания. Он воспользовался опытом других стран.
Когда бизнесмен понял, что власть не прислушивается к бизнесу, то решил отстоять свои интересы. Об этом Тарас Ковальчук сообщил на своей фейсбук-странице.
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Новый механизм работы
По его словам, уже начали искать юридический механизм, как можно продолжить работать в новых условиях.
Начали смотреть на опыт других стран. Бросилась в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, ставший церковью. Начали изучать, оказалось – церкви не надо, надо просто религиозную организацию,
- говорится в публикации.
"Братство лысых"
Поэтому бизнесмен вместе с 10 единомышленниками создали так называемое "Братство лысых". Теперь:
- его хостел будет работать на выходных в формате монастыря;
- ресторан — трапезная;
- а клуб – храм.
Каждый имеет право на свободу мировоззрения
Ресторатор добавил, что по статье 35 Конституции Украины: "каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".
Карантин выходного дня в Украине: возмущение рестораторов
- Представители бизнеса возмутились инициативой Кабмина о введении карантина выходного дня.
- В крупных городах Украины начались массовые протесты. Так называемые "кастрюльные акции" прошли по всей стране, в частности в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Сумах и Днепре.
- Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта заверил, что предприниматели несут большие убытки из-за таких ограничений.
Какие в Украине карантинные ограничения / инфографика 24 канала
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