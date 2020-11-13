Тернопольский бизнесмен Тарас Ковальчук решил обойти карантинные ограничения, которые ввело правительство относительно заведений общественного питания. Он воспользовался опытом других стран.

Когда бизнесмен понял, что власть не прислушивается к бизнесу, то решил отстоять свои интересы. Об этом Тарас Ковальчук сообщил на своей фейсбук-странице.

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Новый механизм работы

По его словам, уже начали искать юридический механизм, как можно продолжить работать в новых условиях.

Начали смотреть на опыт других стран. Бросилась в глаза Польша (самая религиозная страна Европы) и фитнес-центр, ставший церковью. Начали изучать, оказалось – церкви не надо, надо просто религиозную организацию,

- говорится в публикации.

"Братство лысых"

Поэтому бизнесмен вместе с 10 единомышленниками создали так называемое "Братство лысых". Теперь:

его хостел будет работать на выходных в формате монастыря;

ресторан — трапезная;

а клуб – храм.

Напомним! Карантин выходного дня в Украине начнет действовать с 14-15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника.

Каждый имеет право на свободу мировоззрения

Ресторатор добавил, что по статье 35 Конституции Украины: "каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность".

Карантин выходного дня в Украине: возмущение рестораторов

Представители бизнеса возмутились инициативой Кабмина о введении карантина выходного дня.

В крупных городах Украины начались массовые протесты. Так называемые "кастрюльные акции" прошли по всей стране, в частности в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Сумах и Днепре.

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта заверил, что предприниматели несут большие убытки из-за таких ограничений.

Какие в Украине карантинные ограничения / инфографика 24 канала