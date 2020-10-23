В рамках программы "Большое строительство" Тернопольщина получает десятки объектов социальной инфраструктуры.

О том, как проходят работы на различных объектах региона, в Facebook рассказал Юрий Голик.

Так, по его сведениям, дорожники активно работают над улучшением состояния трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече. Ремонт объездной дороги города Кременец и на 271-283 километрах трассы уже завершен; продолжаются работы по укладке нового асфальтового покрытия на участке около Черткова.

Благодаря программе в регионе также создается новейшая образовательная и спортивная инфраструктура. В селе Требуховцы реконструируют среднюю школу, в городе Теребовля – детский сад. В Черткове рабочие создали высококлассную спортивную площадку для студентов медицинского колледжа, а в Кременце – спортивное ядро школы-интерната.

В рамках Национальной программы "Большое строительство", инициатором которой выступил Президент Зеленский, проходит строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной инфраструктуры во всех регионах Украины. Работы стартовали 1 марта.

Ранее стало известно, что 76% украинцев заметили улучшение качества дорог вследствие работ, проведенных в течение этого года.