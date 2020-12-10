Министерство внутренних дел Украины предупредило водителей, что вводит ограничения движения транспорта в двух областях – Тернопольской и Ровненской. Все из-за непогоды, которая надвигается на нашу страну.

Правоохранители решили, что 10 декабря с 11:00 на автодорогах государственного значения областей введут ограничения на движение грузового автотранспорта и автобусов. Об этом пишут на фейсбук-странице МВД.

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Такие меры вынуждены ввести в связи с неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении.

Сложилась тяжелая ситуация по обеспечению проезда автотранспорта на автодорогах государственного значения этих областей.

Ограничение вводится с целью недопущения совершения ДТП и образования пробок.

Синоптики также предупреждают о непогоде в Украине. 10 декабря в некоторых областях прогнозируют сильный ветер и гололед.