Расстрел террористом жителя Вены попал на камеры видеонаблюдения: жестокие кадры 18+
В Вене продолжается спецоперация полиции по поиску и ликвидации террористов, совершивших ряд нападений в центральной части города. Нападавшие убили по меньшей мере 7 человек и ранили многих людей. Камера видеонаблюдения на одной из улиц австрийской столицы зафиксировала жестокую расправу террориста с местным жителем.
На кадрах видно, как человек в белом с оружием бежит по улице и начинает стрелять. Женщина, которая шла по улице бросается бежать. В то же время еще один прохожий замирает и пытается спрятаться в оконный проем витрины, чтобы не попасть под пули. Видео обнародовали в соцсетях, передает 24 канал.
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Это его не спасает: террорист стреляет по мужчине и бежит по улице, вероятно, пытаясь догнать еще и женщину. Через некоторое время он возвращается и еще раз выстреливает из пистолета в раненого прохожего. Тот сначала шевелится, а затем замирает.
Видео заканчивается на том, что правоохранители находят подстреленного мужчину. Жив ли он – неизвестно.
Внимание! Видео содержит сцены насилия!
Террорист расстрелял мужчину в Вене: видео 18+
Тот же расстрел мужчины с другого ракурса: видео 18+
Что известно о теракте в Вене: коротко о главном
- О стрельбе в историческом центре австрийской столицы стало известно вечером 2 ноября.
- СМИ сразу сообщили о 7 жертвах вооруженного нападения и многих пострадавших. В то же время полиция пока подтвердила гибель 1 человека и ликвидацию 1 террориста. Также они отчитываются о нескольких раненых, не называя точную цифру. Среди раненых есть полицейский.
- По предварительным данным, нападавших несколько. Одного из них якобы ликвидировали, других пока разыскивают.
- Один из злоумышленников якобы захватил заложников в японском ресторане Akakiko.
- В разных местах Вены слышны звуки выстрелов, к поискам террористов привлечена авиация.
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