В Вене продолжается спецоперация полиции по поиску и ликвидации террористов, совершивших ряд нападений в центральной части города. Нападавшие убили по меньшей мере 7 человек и ранили многих людей. Камера видеонаблюдения на одной из улиц австрийской столицы зафиксировала жестокую расправу террориста с местным жителем.

На кадрах видно, как человек в белом с оружием бежит по улице и начинает стрелять. Женщина, которая шла по улице бросается бежать. В то же время еще один прохожий замирает и пытается спрятаться в оконный проем витрины, чтобы не попасть под пули. Видео обнародовали в соцсетях, передает 24 канал.

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Это его не спасает: террорист стреляет по мужчине и бежит по улице, вероятно, пытаясь догнать еще и женщину. Через некоторое время он возвращается и еще раз выстреливает из пистолета в раненого прохожего. Тот сначала шевелится, а затем замирает.

Видео заканчивается на том, что правоохранители находят подстреленного мужчину. Жив ли он – неизвестно.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

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