В городе Могадишо (столица Сомали) террорист-смертник взорвал бомбу в кафе "Gelato Divino". Жертвами трагедии стали 6 человек.

Теракт произошел через несколько часов после завершения визита исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера. Об этом сообщает CGTN.

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Официальный представитель министерства информации Сомали Исмаил Мухтар Омар подтвердил гибель людей.

Террорист-смертник подорвал себя в кафе. Шесть человек погибли, еще восемь получили ранения,

- рассказал Омар.

Детали трагедии