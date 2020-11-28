Террорист-смертник подорвался в кафе в Сомали: уже погибли 6 человек
В городе Могадишо (столица Сомали) террорист-смертник взорвал бомбу в кафе "Gelato Divino". Жертвами трагедии стали 6 человек.
Теракт произошел через несколько часов после завершения визита исполняющего обязанности министра обороны США Кристофера Миллера. Об этом сообщает CGTN.
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Официальный представитель министерства информации Сомали Исмаил Мухтар Омар подтвердил гибель людей.
Террорист-смертник подорвал себя в кафе. Шесть человек погибли, еще восемь получили ранения,
- рассказал Омар.
Детали трагедии
- Количество погибших, к сожалению, может возрасти, ведь некоторые раненые находятся в критическом состоянии.
- Кафе "Gelato Divino" расположено в центре столицы Сомали, вблизи от международного аэропорта.
- Детали трагедии сейчас устанавливают.
- Это уже 2 теракта в Могадишо за последние 2 недели.
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