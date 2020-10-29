Во французской Ницце 29 октября неизвестный мужчина с ножом напал на людей в церкви. Он убил троих прихожан, одному из которых отрезал голову. После нападения полиция ранила мужчину, а впоследствии и задержала его.

О задержании вооруженного нападавшего первым сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем твиттере.

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Я на месте – вместе с полицией, которая задержала напавшего. Я подтверждаю, что все указывает на теракт в базилике Нотр-Дама,

– заявил мэр Ниццы.

Видео с моментом задержания нападавшего смог снять кто-то из соседнего дома и опубликовал его в сети интернет.

На опубликованных кадрах заметно, что нападавший не собирался сдаваться. Он стоял лицом к лицу с вооруженным пистолетом правоохранителем.

Даже когда сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, нападавший продолжил идти в его сторону. Тогда сзади подбежали другие правоохранители и задержали мужчину. В какой именно момент он получил ранение – неизвестно.

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Кратко о нападении во Франции: