В Ницце со стрельбой поймали террориста: видео задержания
Во французской Ницце 29 октября неизвестный мужчина с ножом напал на людей в церкви. Он убил троих прихожан, одному из которых отрезал голову. После нападения полиция ранила мужчину, а впоследствии и задержала его.
О задержании вооруженного нападавшего первым сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своем твиттере.
Важно Мужчина с ножом напал на людей в церкви в Ницце: обезглавил мужчину и женщину, много раненых
Я на месте – вместе с полицией, которая задержала напавшего. Я подтверждаю, что все указывает на теракт в базилике Нотр-Дама,
– заявил мэр Ниццы.
Видео с моментом задержания нападавшего смог снять кто-то из соседнего дома и опубликовал его в сети интернет.
На опубликованных кадрах заметно, что нападавший не собирался сдаваться. Он стоял лицом к лицу с вооруженным пистолетом правоохранителем.
Даже когда сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, нападавший продолжил идти в его сторону. Тогда сзади подбежали другие правоохранители и задержали мужчину. В какой именно момент он получил ранение – неизвестно.
Задержание террориста во Франции: смотрите видео
Кратко о нападении во Франции:
- Утром 29 октября неизвестный мужчина с ножом пришел в базилику в Ницце и напал на молившихся людей. Прямо в церкви он убил женщину и обезглавил мужчину.
- Также была и третья жертва нападения – о ней сообщил мэр города. Впрочем пока о ней ничего неизвестно.
- Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что это нападение – террористический акт.
- Каковы были истинные мотивы нападавшего и кто он на самом деле, пока информации нет.