Несмотря на конфликт между государствами, Турция поддержала Францию в трудное время
Турция выразила свою поддержку Франции, которая за один день пережила две террористические атаки и подготовку к третьей. Это несмотря на то, что два государства сейчас находятся в состоянии конфликта из-за разногласий в вопросах религии.
Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам де Ницца в Ницце, Франция, говорится в официальном пресс-релизе МИД Турции.
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Мы выражаем свои соболезнования родственникам тех, кто погиб в результате нападения, и желаем пострадавшему скорейшего выздоровления. Ни одна причина не может оправдать убийство человека или насилие,
– заявили турецкие дипломаты.
Там отметили, что те, кто планируют жестокие нападения и убийства в священных местах, не имеют никаких религиозных, человечных или моральных ценностей.
"Как страна, которая борется с терроризмом и теряет своих граждан из-за терроризма, мы подчеркиваем, что мы солидарны с французами, особенно жителями Ниццы, против терроризма и насилия", – заявили в МИД Турции.
Также свою поддержку Франции выразил и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин. Еще накануне он осуждал власти Франции в своем твиттере, а ныне там же выразил соболезнования по-французски и назвал нападение в базилике отвратительным.
Терроризм не имеет религии, языка или цвета. Мы будем решительно и солидарно бороться против всех видов терроризма и экстремизма,
– заявил Ибрагим Калин.
Кратко о нападениях во Франции:
- Всего в течение одного лишь дня 29 октября в самой Франции произошли сразу два нападения, еще один на посольство государства в Саудовской Аравии, а также в Лионе полиция предотвратила еще одно нападение.
- Наиболее жестоким было нападение в Ницце, где вооруженный ножом злоумышленник зарезал трех человек. Одному из них он отрезал голову. Мэр города увидел в этом нападении "исламский фашизм".
- Из-за ряда нападений местная полиция объявила максимальную террористическую угрозу. Президент Эммануэль Макрон созывает совет национальной обороны.
Почему это важно?
После того как во Франции ученик-мусульманин убил учителя, между Францией и Турцией начался конфликт. Тогда парень отрубил учителю голову за шутки про Аллаха.
Власти Франции вместо этого начали заявлять об исламизме и том, что ему не место во Франции. На религиозные обвинения откликнулась Турция, президент которой Реджеп Эрдоган заявил, что Эммануэлю Макрону следует лечиться от собственной ненависти к мусульманам.
На этот раз, похоже, нападения тоже имели религиозный характер. Впрочем, Турция советует Франции не обострять вопросы религии и выражает собственные соболезнования.