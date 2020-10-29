Турция выразила свою поддержку Франции, которая за один день пережила две террористические атаки и подготовку к третьей. Это несмотря на то, что два государства сейчас находятся в состоянии конфликта из-за разногласий в вопросах религии.

Мы решительно осуждаем нападение, совершенное сегодня в церкви Нотр-Дам де Ницца в Ницце, Франция, говорится в официальном пресс-релизе МИД Турции.

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Мы выражаем свои соболезнования родственникам тех, кто погиб в результате нападения, и желаем пострадавшему скорейшего выздоровления. Ни одна причина не может оправдать убийство человека или насилие,

– заявили турецкие дипломаты.

Там отметили, что те, кто планируют жестокие нападения и убийства в священных местах, не имеют никаких религиозных, человечных или моральных ценностей.

"Как страна, которая борется с терроризмом и теряет своих граждан из-за терроризма, мы подчеркиваем, что мы солидарны с французами, особенно жителями Ниццы, против терроризма и насилия", – заявили в МИД Турции.

Также свою поддержку Франции выразил и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин. Еще накануне он осуждал власти Франции в своем твиттере, а ныне там же выразил соболезнования по-французски и назвал нападение в базилике отвратительным.

Терроризм не имеет религии, языка или цвета. Мы будем решительно и солидарно бороться против всех видов терроризма и экстремизма,

– заявил Ибрагим Калин.

Le terrorisme n’a pas de religion, de langue ou de couleur. Nous lutterons avec résolution et dans la solidarité contre toute sorte de terrorisme et d’extrémisme. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 29, 2020

Кратко о нападениях во Франции:

Всего в течение одного лишь дня 29 октября в самой Франции произошли сразу два нападения, еще один на посольство государства в Саудовской Аравии, а также в Лионе полиция предотвратила еще одно нападение.

Наиболее жестоким было нападение в Ницце, где вооруженный ножом злоумышленник зарезал трех человек. Одному из них он отрезал голову. Мэр города увидел в этом нападении "исламский фашизм".

Из-за ряда нападений местная полиция объявила максимальную террористическую угрозу. Президент Эммануэль Макрон созывает совет национальной обороны.