Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против страны ведут уже не только информационную войну, но и террористическую. Похоже, так он отреагировал на массовые забастовки, остановившие Беларусь. Участие в них принимают люди, которые не согласны с политикой Лукашенко и его отказом выполнять условия ультиматума Светланы Тихановской.

О террористической войне и угрозах Лукашенко заговорил во время Всебелорусского народного собрания. На действо он опоздал, потому что "пришлось обсуждать важные вопросы" по ситуации в стране. Слова Лукашенко цитирует БЕЛТА.

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"Помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестующие эти болтаются по улицам... сейчас мы констатировали факт, что та масса, которая осталась (протестующих на улицах – 24 канал), радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. Последние несколько дней говорят о том, что по многим направлениям они перешли красную черту", – сказал самопровозглашенный президент.

Действия забастовщиков Лукашенко приравнял к действиям "организованных преступных групп с признаками терроризма".

Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами,

– подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что "власть чего-то стоит тогда, когда умеет защищать себя и свой народ".

Кроме того, во всех белорусских бедах Лукашенко продолжил обвинять западных соседей. Он отметил, что ультиматумы в его сторону звучали из Литвы и Польши.

"Из-за этих призывов из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках никого не надо уговаривать. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться. Пусть определяются, где они хотят жить и как они хотят жить", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что "организаторы протестов" в Беларуси "по методичке цветных революций" уже прошли 7–8 этапов.

Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация. Она происходит. Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны прекратить,

– заявил Лукашенко.

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