В Париже 7 января 2015 года вооруженные мужчины ворвались в редакцию сатирического издания Charlie Ebdo. Они расстреляли 12 человек. 16 декабря 2020 года двое фигурантов дела получили свой приговор за соучастие в теракте.

Двух соучастников теракта приговорили к 30 годам заключения

Таким образом, признаны виновными все 14 обвиняемых в теракте. Али Резу Полата и Хайят Бумеддин приговорили к 30 годам лишения свободы. Об этом сообщает BBC.

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Полата считают звеном коммуникации между тремя непосредственными нападавшими, которых застрелила полиция. Сторона обвинения требовала для него пожизненного заключения, так как он пытался скрыться от правосудия в ОАЭ, Сирии и Ливане.

Одна из фигуранток, вероятно, скрывается в Сирии

Другая обвиняемая Хайят Бумеддин – жена одного из погибших террористов Амеди Кулибали. Над ней суд проходил заочно, ведь она находится сейчас в Сирии. По версии следствия, Бумеддин – жива, поэтому ее таки судили.

Для остальных причастных к ужасной стрельбы прокуроры просят от 5 до 20 лет за решеткой.



Хайят Бумеддин и ее муж – террорист Амеди Кулибали / Фото AFP

Что известно о нападении на Charlie Ebdo