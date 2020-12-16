Террористическое нападение на редакцию Charlie Hebdo: фигурантам дела вынесли приговор
В Париже 7 января 2015 года вооруженные мужчины ворвались в редакцию сатирического издания Charlie Ebdo. Они расстреляли 12 человек. 16 декабря 2020 года двое фигурантов дела получили свой приговор за соучастие в теракте.
Двух соучастников теракта приговорили к 30 годам заключения
Таким образом, признаны виновными все 14 обвиняемых в теракте. Али Резу Полата и Хайят Бумеддин приговорили к 30 годам лишения свободы. Об этом сообщает BBC.
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Полата считают звеном коммуникации между тремя непосредственными нападавшими, которых застрелила полиция. Сторона обвинения требовала для него пожизненного заключения, так как он пытался скрыться от правосудия в ОАЭ, Сирии и Ливане.
Одна из фигуранток, вероятно, скрывается в Сирии
Другая обвиняемая Хайят Бумеддин – жена одного из погибших террористов Амеди Кулибали. Над ней суд проходил заочно, ведь она находится сейчас в Сирии. По версии следствия, Бумеддин – жива, поэтому ее таки судили.
Для остальных причастных к ужасной стрельбы прокуроры просят от 5 до 20 лет за решеткой.
Хайят Бумеддин и ее муж – террорист Амеди Кулибали / Фото AFP
Что известно о нападении на Charlie Ebdo
- 7 января 2015 года в редакцию издания ворвались мужчины, вооруженные автоматами.
- Двое нападавших – Саид и Шариф Куаши расстреляли присутствующих, среди них были известные во Франции карикатуристы.
- Погибли 12 человек, еще 4 – ранены
- До этого издание опубликовало в твиттере карикатуры на одного из лидеров ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
- На следующий день Амеди Кулибали – приятель террористов убил полицейского, а впоследствии захватил кошерный магазин. Он убил одного посетителя и 3 работников.
- Во время рейдов террористов ликвидировали силовики.
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