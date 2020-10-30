Обезглавливание французского учителя чеченским исламистом, убийство посетителей базилики в Ницце, взаимные обвинения Макрона и Эрдогана и сжигание портрета французского лидера в исламских странах – всё это произошло за последние пару недель. Во Франции решили дать бой исламизму, что повлекло за собой цепную реакцию его представителей.

Почему возник конфликт между президентами Франции и Турции, и почему Франция стала плацдармом столкновения европейской светской и радикальной исламской цивилизаций – в видеоблоги "Теории заговора" на 24 канале.

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В последние дни топ-новостью всех мировых СМИ стало противостояние президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Франции Эммануеля Макрона. Первый довольно резко высказался о втором, посоветовал ему обратится к врачу. Но что вызвало столь резкую реакцию?

Итак, Франция, а в целом и Европа сегодня вдруг стали ареной, на которой столкнулись две разные цивилизации, которые в ряде вопросов занимают противоположные позиции.

► С одной стороны – рациональная Европа, пережившая эпоху Просвещения, революции и войны, стала оплотом светского уклада жизни, где религии давно отведена тихая гавань. В обществе где, в первую очередь, важен индивид, религия стала безопасным объектом сатиры. Да, в Европе уже не стесняются смеяться над религиозными героями или канонами. И да, это считается нормой и проявлением свободы слова.

► С другой стороны исламизм – совсем другое мировоззрение, где в центре внимания бог, а вся повседневная жизнь строится по законам шариата, то есть по предписанию. И любые насмешки над религией – неприемлемы.

Острая фаза противостояния

За последние, наверное, 20 лет в Европу эмигрировали миллионы мусульман. Поэтому вполне очевидно, что два этих мира никак не могли уживаться на одной территории мирно и когда-то должна была наступить острая фаза противостояния. И, похоже, она наступила.

16 октября в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати. Его убийцей стал чеченец родом из Москвы Абдуллах Анзоров. Ему показалось оскорбительным то, что учитель на уроках по свободе слова дважды показал печально известную карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. К слову Анзоров жил в Париже с 2008 года в статусе беженца.

Справка. Трагедия произошла 16 октября в пригороде Парижа. Во время задержания убийца отказался бросить оружие, поэтому французская полиция вынуждена была его застрелить.

Французские власти резко отреагировали на инцидент и провели рейды в нескольких десятках мечетей по всей стране. И даже выдворили около 200 мусульман из страны. Уже на похоронах Пати, Макрон выступил с довольно резкой речью. Он заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и Франция не откажется от таких карикатур и всегда будет стоять за свободу слова.

Позже он объяснил, что под "кризисом" имел в виду отсутствие интеграции ислама в светскую жизнь Европы. На что тут же отреагировал президент Турции Реджеп Эрдоган, обвинил Макрона в исламофобии и посоветовал "обследоваться у врача на предмет психического состояния".



Президент Турции Реджеп Эрдоган / Фото Global Look Press

Дальше в ряде мусульманских стран началась волна критики в адрес Макрона, где кроме заявлений о том, что он оскорбил чувства верующих мусульман, также сжигали или топтали его портреты и призвали бойкотировать французские товары.

Там назвали действия Франции чуть ли не новым крестовым походом. И, без преувеличения, Макрон стал новым врагом исламского мира. Ведь позже карикатуры на пророка Мухаммеда красовались уже не просто на обложке журнала Charlie Hebdo.

Но с подачи Макрона они появились на государственных зданиях Парижа, где их ярко подсветили проекторами. Так президент Франции решил продемонстрировать: мы и дальше будем делать то, что сами считаем важным, мы светская страна.

Вдобавок тот же Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции. На ней Эрдоган сидящий в одних трусах, задирает подол женщине в исламском платье, восклицая "О, пророк".



Обложка сатирического журнала с карикатурой на Эрдогана / Фото Charlie Hebdo

Представители Турции, Сирии, Ливии, Ирана, Пакистана выступили с резкой критикой в адрес Макрона. А глава Чечни Рамзан Кадыров, фактически призвал к войне. Он заявил, что Макрон, называя убийцу учителя террористом, "вынуждает к терроризму, подталкивает к нему людей и не оставляет выбора".

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Уже 29 октября в Ницце в базилике Нотр Дам исламист ножом убил 3 человек. В тот же день в городе Авиньон полиция застрелила мужчину который размахивая ножом кричал "Аллаху Акбар". В Саудовской Аравии ножом был ранен охранник французского консульства.

Макрон эти события связывает и заявляет, что это нападение на европейские ценности и он их будет защищать. Мол, исламисты, цитирую "хотят забрать наше будущее".

Мэр Ниццы вообще заявил, что "пора остановить исламо-фашизм". И уже к обеду были мобилизованы военные силы Франции – вместо 3 тысяч на улицы вышли 7 тысяч военных, которые призваны защищать школы и храмы от нападений. А рейды в мечети продолжаются.

Макрон против исламского сепаратизма

В этой борьбе Макрона поддержала и Германия – глава МИД Хайко Маас и официальный представитель Штефан Зайберт заявили, что солидарны с Францией в борьбе против исламского экстремизма. Вполне вероятно, что сегодняшние события – только начало большой войны цивилизаций.

Но за всеми этими взаимными обвинениями остался незамеченным один очень важный эпизод. 2 октября, за две недели до убийства учителя Пати, Эммануэль Макрон заявил о решимости бороться с исламским сепаратизмом.

Справка. В частности он заявил, что 6 миллионов мусульман Франции могут создать своё контробщество внутри страны. Макрон предлагает поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей.

Франция – сугубо светское государство и все религии там равны. Но мусульманская община считает, что притесняют именно её. Макрон заявляет, что некоторые мусульмане, например, из религиозных соображений, не позволяют детям посещать спортивные занятия или ходить в школу.

Вместо этого детей днями учат лишь религиозным канонам. И это может породить отдельное параллельное общество, которое будет игнорировать законы страны. Такие инициативы президента парламент рассмотрит уже до конца 2020 года.

Сторонники Макрона говорят ,что это позиция сильного лидера. Критики – что это попытка завоевать симпатии избирателей правого крыла. Но, как бы там ни было, после нескольких убийств, шансов на то, что идеи Макрона поддержит всё больше людей, увеличиваются.



Президент Франции Эммануель Макрон / Фото Bloomberg

Но имеют ли почву под собой нападки Макрона на исламский уклад? В первую очередь речь идет о молодых мусульманах, разделяющих радикальную идеологию и отвергающих законы Франции. Но этой проблеме уже не один год.

В той же Ницце, где 29 октября были убиты трое людей, в 2016 году выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу людей. Тогда погибло 86 людей, а 458 пострадали. Годом ранее, в 2015 году боевики убили сотрудников офиса журнала Charlie Hebdo

Власти Франции подсчитали, что за последние 5 лет от рук джихадистов умерли около 250 французов. Эти эпизоды лишь подтвердили печальную правду, которую Западу очень не хотелось признавать. Для некоторых мусульман радикальная интерпретация ислама важна настолько, что они готовы убивать тех, кто, как им кажется, не относится к их взглядам с должным уважением.

Мирное сосуществование цивилизаций подошло к финалу

И отсутствие интеграции радикальных мусульман в культуру Европы это не только проблема Франции. Еще в 2011 году социолог Феличе Дассето в книге "Ирис и полумесяц" писал, что в Бельгии проживает около 700 тысяч мусульман и большая их часть – в Брюсселе.

По подсчетам ученого к 2030 году, Брюссель будет населен преимущественно мусульманами. И как ни странно, уже тогда один из членов бельгийской партии Ислам Редуан Аруш довольно недвузначно заявил: скоро люди осознают, что исламские законы благоприятны для Европы и тогда начнется путь к исламскому государству. Позже этот феномен получил название "тихая исламизация" Европы.

А в той же Германии еще в 2014 году социологи из Университета Мюнстера, выяснили что около половины проживающих в стране турков готовы следовать постулатам религии и игнорировать законы Германии.

Похоже, что относительно мирное сосуществование двух разных цивилизаций подошло к финалу. И Франция, как и Германия и другие страны Европы готовы решительно отстаивать светский уклад жизни. Но, справедливости ради, нужно отметить – долгие годы до этого именно Запад пытался повлиять на исламский мир и именно там было поле боя. Теперь, после многолетней тихой исламизации Европы, поле боя изменилось.

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С другой стороны – конфликты на Ближнем востоке, в том числе и в Нагорном Карабахе, могут получить более выраженный религиозный оттенок. Ведь защита исламского мира может стать чуть ли не главной миссией. Тогда мечты Эрдогана о восстановлении Османской империи могут стать не такими уж и мечтами.