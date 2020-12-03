Заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров попал в очередной скандал. Дело в том, что сразу после его назначения фирма "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть Татарова Александр Павлушин, получила от Киевсовета земли на 21 миллион гривен.

Земля была для застройки. Такую информацию обнародовали журналисты Bihus.info.

Интересно Татаров с ОПУ прокомментировал обвинения во взяточничестве

Что известно об этой земле

В документах говорится о почти 1,5 гектарах в Святошинском районе на улице Краснова, 33. "Дейринг Капитал" получила участок в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса.

Соответствующий проект зарегистрировали еще в конце июля. Стоит отметить, что это произошло за 2 недели до назначения Олега Татарова в Офис Президента. В то же время в повестку дня этот проект попал в сентябре. Именно в это время Татаров уже уверенно занимал должность заместителя председателя ОП.



Решение о передаче участка компании / Фото Bihus.info

Компанию "Дейринг Капитал" зарегистрировали только в октябре 2019 года. Именно поэтому следует считать, что у фирмы отсутствует какой либо строительный бэкграунд.

Кто владеет компанией

Владельцами фирмы отмечают 3 человек:

тестя Татарова Александра Павлушина;

Геннадия Пожаруна;

Людмилу Мищенко.

Зарегистрирована "Дейринг Капитал" на улице Антоновича, 131. Интересно, что именно там недвижимостью владеет и сам Олег Татаров с женой Татьяной. Также Александр Павлушин является владельцем двухкомнатной квартиры в жилом комплексе на улице Малевича, 89. Такая квартира стоит примерно 4 миллиона гривен.

Что известно о Павлушине

Александр Павлушин родом из Кировоградской области. Там он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, занимается маршрутными перевозками и имеет соответствующую лицензию.

К сожалению, другой информации о бизнесе Павлушина, в частности связанной со строительством, журналистам найти не удалось. Также нет информации о состоянии Павлушина, за которые можно было бы купить недвижимость в Киеве и начать строительный бизнес.

Обратите внимание Скандал вокруг заместителя Ермака: нардеп объяснил, почему ОП будет защищать Татарова

Развод Татарова с женой

В январе 2019 года Олег Татаров и его жена Татьяна приняли решение расторгнуть брак. Дело рассматривается в Деснянском райсуде, однако пока неизвестно, не является ли этот развод фиктивным. Дело в том, что это может быть выгодным для сокрытия или сохранения имущества и активов семьи.

Подробнее о том, в какие еще скандалы попал заместитель председателя ОП Олег Татаров – читайте по ссылке.