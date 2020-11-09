Мужчина, который 7 ноября с ножом напал на случайных прохожих в Кривом Роге, длительное время записывал информацию о своих жертв в тетрадь. В сети записную книжку уже назвали "Тетрадью смерти".

Соответствующая тетрадь была в рюкзаке предполагаемого убийцы, когда тот напал на прохожих. Об этом сообщает "Весь Кривой Рог".

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На опубликованных в сети фотографиях практически ничего непонятно – листы исписаны цифрами и буквами.

Эти знаки могут быть поняты только психопату. Руководствуясь этими каракулями, злодей убил 2 человек и ранил 8,

– заметило издание.

Криворожский убийца вел "тетрадь смерти"



Мужчина, напавший на людей в Кривом Роге, записывал информацию о жертвах в тетрадь

Обратите внимание! 7 ноября в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли два человека – 60-летний отец и 30-летний сын. Кроме того, еще 8 человек получили ранения. Самым молодым пострадавшим оказался 9-летний мальчик, а самой старшей – 83-летняя пенсионерка. Сейчас они находятся в больнице.

Что известно о предполагаемом убийце