"Тетрадь смерти": криворожский убийца записывал информацию о жертвах, – фото
Мужчина, который 7 ноября с ножом напал на случайных прохожих в Кривом Роге, длительное время записывал информацию о своих жертв в тетрадь. В сети записную книжку уже назвали "Тетрадью смерти".
Соответствующая тетрадь была в рюкзаке предполагаемого убийцы, когда тот напал на прохожих. Об этом сообщает "Весь Кривой Рог".
Читайте также Резня в Кривом Роге 7 ноября: все, что известно, фото, видео
На опубликованных в сети фотографиях практически ничего непонятно – листы исписаны цифрами и буквами.
Эти знаки могут быть поняты только психопату. Руководствуясь этими каракулями, злодей убил 2 человек и ранил 8,
– заметило издание.
Криворожский убийца вел "тетрадь смерти"
Мужчина, напавший на людей в Кривом Роге, записывал информацию о жертвах в тетрадь
Что известно о предполагаемом убийце
- Патрульные задержали нападавшего, когда тот пытался зарезать женщину с маленьким ребенком.
- Подозреваемым оказался 29-летний житель Кривого Рога Тарас Сергеевич Усенко.
- Он недавно вернулся из Чехии, куда ездил на заработки.
- По словам родным, мужчина приехал из-за границы другим человеком. Рассказывал, что слышит голоса и демонов, но при этом агрессивно не вел себя.
- Дома у предполагаемого убийцы обнаружили странные мистические символы на стенах. Оценку этим изображениям будут давать эксперты в психиатрии.
Поделиться новостью