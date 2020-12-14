Тихановская обвинила ЕС в слишком медленной реакции относительно событий в Беларуси
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Евросоюз вместо реальных шагов, лишь "выражает озабоченность" по ситуации в государстве. Она считает, что европейские политики действуют осторожно и оглядываются на Россию.
На самом деле ЕС ничего не может сделать с тем, что в Беларуси происходит массовое нарушение прав человека. Об этом Тихановская заявила в интервью изданию The New Yorker.
Кстати Тихановская заявила о желании приехать в Украину
Заявление Тихановской
Белорусская оппозиционер заявила, что для них очень больно видеть толерантное поведение ЕС в отношении Кремля.
Я вижу, что хотя они (Евросоюз – 24 канал) и высказывали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать... Мы пытаемся апеллировать к их совести, говоря: "Вы провозглашаете верховенство прав человека, видите, что происходит в соседней стране, и все, что вы делаете – это выражаете беспокойство. Как такое возможно?",
– сказала она.
Тихановская подчеркнула, что белорусская оппозиция уже несколько месяцев пытается добиться серьезных экономических санкций против режима Лукашенко. Однако это очень сложная задача и движется слишком медленно.
Протесты в Беларуси продолжаются
- Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа 2020 года после объявления результатов президентских выборов, на которых якобы победу одержал Александр Лукашенко.
- Белорусы и мировое сообщество не признают результатов выборов и считают их сфальсифицированными.
- Несмотря на жестокое поведение со стороны силовиков и массовые задержания, белорусы снова и снова выходят на улицы.
- Многие из них пострадали в результате столкновений с полицией. По меньшей мере 6 человек погибли.
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