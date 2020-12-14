Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Евросоюз вместо реальных шагов, лишь "выражает озабоченность" по ситуации в государстве. Она считает, что европейские политики действуют осторожно и оглядываются на Россию.

На самом деле ЕС ничего не может сделать с тем, что в Беларуси происходит массовое нарушение прав человека. Об этом Тихановская заявила в интервью изданию The New Yorker.

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Заявление Тихановской

Белорусская оппозиционер заявила, что для них очень больно видеть толерантное поведение ЕС в отношении Кремля.

Я вижу, что хотя они (Евросоюз – 24 канал) и высказывали свою обеспокоенность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать... Мы пытаемся апеллировать к их совести, говоря: "Вы провозглашаете верховенство прав человека, видите, что происходит в соседней стране, и все, что вы делаете – это выражаете беспокойство. Как такое возможно?",

– сказала она.

Тихановская подчеркнула, что белорусская оппозиция уже несколько месяцев пытается добиться серьезных экономических санкций против режима Лукашенко. Однако это очень сложная задача и движется слишком медленно.

Протесты в Беларуси продолжаются