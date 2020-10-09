Светлана Тихановская предложила предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Белорусская оппозиционерка соглашается на такой вариант для смены власти в стране.

Тихановская заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти. Об этом сообщает DW.

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Если решением проблемы станет то, что он выедет куда-нибудь на море и будет проводить там время, то такое допустимо,

– отметила Тихановская.

С таким заявлением она выступила во время своего визита в Братиславу 8 октября.

К слову, в Братиславе Тихановская встретилась с главой МИД Словакии Иваном Корчко, а также с представителями неправительственных организаций, политологами и журналистами.

Напомним, ранее оппозиционерка заявляла, что Лукашенко разрешат уйти без преследования после того, как он мирно отдаст власть. По словам Тихановской, у политика будут "гарантии безопасности и даже больше". Ведь белорусы не хотят войны, а только того, чтобы Лукашенко ушел.