Тихановская надеется, что Байден усилит давление на Лукашенко
Светлана Тихановская ожидает поддержки новоизбранного президента США Джо Байдена. В частности, лидер белорусской оппозиции выразила надежду, что демократ поддержит ее стремление отстранить от власти Александра Лукашенко.
Важнейшим способом давления на самопровозглашенного президента Лукашенко являются экономические санкции. Об этом Тихановская заявила Newsweek.
Интересно Тихановская ответила, когда приедет в Украину
Уверена, что Джо Байден выполнит свои обещания, которые касаются его отношения к Беларуси и этому режиму. Мы знаем, что он выступает за демократию и будет поддерживать белорусский народ,
– сказала Тихановская.
По ее словам, Лукашенко получает финансовую помощь из-за рубежа: "У него есть деньги на спецподразделения, на насилие, убийства и пытки".
Тихановская отметила, что Европейский Союз тоже имеет мощную позицию относительно ситуации в Беларуси. Однако из-за того, что в него входит много стран, все происходит слишком медленно.
"Если США окажут давление на режим, я уверена, что Европа будет активнее", – подчеркнула лидер белорусской оппозиции.
Отношение Байдена к событиям в Беларуси
- В октябре Байден говорил, что в случае победы на выборах президента США усилит санкции на Лукашенко и его окружение. Демократ осуждал самопровозглашенного президента за жестокую политику в Беларуси.
- Кроме того, Байден критиковал действующего президента США Дональда Трампа за то, что тот недостаточно жестко реагирует на события в Беларуси.
- Демократ обещал, что совместно с ЕС будет работать над планом восстановления белорусской экономики после падения режима Лукашенко.
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