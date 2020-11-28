Светлана Тихановская ожидает поддержки новоизбранного президента США Джо Байдена. В частности, лидер белорусской оппозиции выразила надежду, что демократ поддержит ее стремление отстранить от власти Александра Лукашенко.

Важнейшим способом давления на самопровозглашенного президента Лукашенко являются экономические санкции. Об этом Тихановская заявила Newsweek.

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Уверена, что Джо Байден выполнит свои обещания, которые касаются его отношения к Беларуси и этому режиму. Мы знаем, что он выступает за демократию и будет поддерживать белорусский народ,

– сказала Тихановская.

По ее словам, Лукашенко получает финансовую помощь из-за рубежа: "У него есть деньги на спецподразделения, на насилие, убийства и пытки".

Тихановская отметила, что Европейский Союз тоже имеет мощную позицию относительно ситуации в Беларуси. Однако из-за того, что в него входит много стран, все происходит слишком медленно.

"Если США окажут давление на режим, я уверена, что Европа будет активнее", – подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Обратите внимание! Ранее Тихановская заявила, что Байден пригласил ее на свою инаугурацию 20 января 2021 года. Однако впоследствии в штабе политика сообщили, что официального приглашения еще не было.

Отношение Байдена к событиям в Беларуси