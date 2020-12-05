Тихановская назвала главную победу белорусских протестующих
Главным достижением протестов в Беларуси является то, что люди научились отстаивать свои права. Каждый марш протеста – это напоминание о том, что белорусы не сдадутся.
Победа белорусского народа – неизбежна. Об этом в своем телеграм-канале заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
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Мы научились заботиться друг о друге. Мы научились требовать от государства выполнять свою работу. Мы научились гордиться, что мы – белорусы,
– отметила Тихановская.
Что еще сказала Тихановская
- Белорусский народ протестует уже 5 месяцев. За это время акции стали постоянной составляющей жизни. И так будет продолжаться до победы.
- Режим прекратит свое существование. Однако очень важно не забывать о цене этой победы.
- Каждый несет ответственность за то, в какой Беларуси продлится их дальнейшая жизнь.
- Каждый теперь знает, что безразличие делает нас уязвимыми.
- Главным источником власти в Беларуси является народ. И во время протестов люди наконец добились того, чтобы эта строка в Конституции стала правдой.
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