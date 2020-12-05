Главным достижением протестов в Беларуси является то, что люди научились отстаивать свои права. Каждый марш протеста – это напоминание о том, что белорусы не сдадутся.

Победа белорусского народа – неизбежна. Об этом в своем телеграм-канале заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Заметьте Тихановская представила 6 сценариев для Беларуси: что они предусматривают Мы научились заботиться друг о друге. Мы научились требовать от государства выполнять свою работу. Мы научились гордиться, что мы – белорусы,

– отметила Тихановская. Что еще сказала Тихановская Белорусский народ протестует уже 5 месяцев. За это время акции стали постоянной составляющей жизни. И так будет продолжаться до победы.

Режим прекратит свое существование. Однако очень важно не забывать о цене этой победы.

Каждый несет ответственность за то, в какой Беларуси продлится их дальнейшая жизнь.

Каждый теперь знает, что безразличие делает нас уязвимыми.

Главным источником власти в Беларуси является народ. И во время протестов люди наконец добились того, чтобы эта строка в Конституции стала правдой. Обратите внимание! Мужу Светланы Тихановской – Сергей Тихановскому – продлили арест до конца февраля 2020 года. Подробнее о политических заключенных и протестах в Беларуси читайте здесь.