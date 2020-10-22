Светлана Тихановская считает, что силовиков в Беларуси власть держит на материальном крючке. Кроме того, правоохранители зомбированы, о чем свидетельствует их отношение к протестующим. Что касается заводов, то руководство за самопровозглашенного президента, а большинство рабочих – против.

Почему силовики на стороне Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции в интервью "А поговорить?" рассказала, что думает о мотивации силовиков и чиновников, которые поддерживают самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Тихановская заявила, что силовиков держат рублем, а некоторые из них как зомбированные.

Мне рассказывали, что это люди с таким взглядом будто совсем не понимают, что они делают,

– отметила оппозиционерка.

Она подчеркнула, что нормальные люди такими зверствами, которые правоохранители совершают в отношении протестующих, не занимались бы.

Тихановская думает, что именно материальная составляющая держит силовиков. "Думаю, у них большие премии, зарплаты. Их держат на материальном крючке", – добавила она. Оппозиционерка лишь так объясняет настойчивость силовиков, с которой они бьют белорусов.

О поддержке самопровозглашенного президента

Также Тихановская подчеркнула, что соглашается, что руководство заводов в Беларуси – на стороне Лукашенко. Однако большинство рабочих – против.

"Кто-то может об этом говорить открыто, другие – нет. У каждого свои причины", – уточнила она. Та отметила, что люди, которые выходят на протесты гораздо свободнее, чем те, кто сидит в администрациях и правительстве.

Важно! Ранее Тихановская поставила Лукашенко ультиматум. Если власть не выполнит главные требования протестующих, 25 октября начнется национальная забастовка. Подробнее о протестах в Беларуси читайте по ссылке.