Белорусские силовики имеют 5 дней на то, чтобы перейти на сторону народа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала их вспомнить присягу до 25 октября. Она сказала, что правоохранители не несут ответственности за преступления своих коллег.

Оппозиционерка считает, что вскоре белорусские силовики будут выполнять приказы новой, демократической власти. Об этом Тихановская заявила в своем телеграм-канале.

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Если ваш коллега избил кого-то до смерти, это не вы должны сесть в тюрьму,

– обратилась Тихановская к силовикам.

Почему силовики должны перейти на сторону народа

Тихановская считает, что начальство белорусских правоохранителей защищает одного человека, а не народ. Она призвала силовиков не выполнять преступных приказов.

По мнению оппозиционерки, режим Лукашенко умирает и хочет умереть вместе со всеми правоохранителями.

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Что Тихановская обещает силовикам

После победы оппозиции в Беларуси не будут люстрировать всех силовиков.

Их работа понадобится в новой стране.

Тихановская призвала силовиков делать публичные обращения с поддержкой народа и просить поддержки в фондах оппозиции.

Народный ультиматум – это ваш шанс встать на сторону белорусов. До Народного ультиматума осталось 5 дней,

– обратилась оппозиционерка к силовикам.

Обратите внимание. Тихановская объявила ультиматум режиму Александра Лукашенко. Если власти не выполнят требования протестующих до 25 октября, то вся Беларусь выйдет на улицы.