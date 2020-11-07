Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поздравила будущего президента США Джозефа Байдена. По ее словам, американский народ проголосовал за изменения.

Тихановская убеждена, что под руководством нового лидера народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения – улучшаться. Об этом сообщает телеграм-канал НЕХТА Live.

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"Это была настоящая гонка идей, программ и команд – в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя", – отметила она.

Я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси,

– отметила Тихановская.

По ее информации многие белорусы, проживающие сейчас в США, голосовали за Джо Байдена. И она считает, что это заслуженная победа

Реакция Лукашенко

На выборы в США ранее отреагировал и Александр Лукашенко. Он назвал это "позором и издевательством над демократией". Самопровозглашенный президент убежден, что надо провести повторное голосование.

Как отреагировали мировые лидеры на победу Джозефа Байдена – читайте в материале 24 канала.

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