Тихановская отреагировала на победу Байдена
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поздравила будущего президента США Джозефа Байдена. По ее словам, американский народ проголосовал за изменения.
Тихановская убеждена, что под руководством нового лидера народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения – улучшаться. Об этом сообщает телеграм-канал НЕХТА Live.
Актуально Выборы президента США: Байден одержал окончательную победу
"Это была настоящая гонка идей, программ и команд – в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя", – отметила она.
Я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси,
– отметила Тихановская.
По ее информации многие белорусы, проживающие сейчас в США, голосовали за Джо Байдена. И она считает, что это заслуженная победа
Реакция Лукашенко
На выборы в США ранее отреагировал и Александр Лукашенко. Он назвал это "позором и издевательством над демократией". Самопровозглашенный президент убежден, что надо провести повторное голосование.
Президентские выборы в США: коротко о главном
- Джозеф Байден одержал окончательную победу и станет 46 президентом Соединенных Штатов Америки.
- По данным CNN, демократ получил 273 голоса. Победу ему принесла Пенсильвания, отдавшая Байдену 20 голосов. В то же время The Associated Press сообщает о 284 голосах в пользу Байдена. По их данным, он одержал победу и в Аризоне.
- Республиканец Дональд Трамп продолжает настаивать на собственной победе и обвиняет демократов в фальсификации голосов.
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