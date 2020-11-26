Светлана Тихановская планирует посетить Украину в ближайшее время. Сейчас политик обсуждает предстоящий визит с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Встреча будет дружеского характера. Об этом лидер белорусской оппозиции Тихановская заявила в интервью "Радио Свободе".

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К сожалению, дата визита в Украину пока не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча,

– отметила Тихановська.

Кулеба ранее заявил, что готов вести переговоры с белорусской оппозицией. Однако сначала лидеры белорусских протестов должны объяснить, какой будет политика Беларуси по поводу Украины в случае их прихода к власти.

Тихановська отметила, что все договоренности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко будут аннулированы. В частности, с Кремлем.

Лидер белорусской оппозиции подчеркнула, что ее команда всегда выступала и выступает за дружеские и партнерские отношения с Кремлем. Однако независимость и суверенитет не может быть предметом торга.

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