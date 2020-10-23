Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поблагодарила украинцев за солидарность с белорусским народом. Она отметила, что то же чувство несогласия, которое вызвало в Украине революцию, вдохновило к борьбе и Беларусь.

Борьбу белорусов против власти Александра Лукашенко Тихановская сравнила с борьбой украинцев. Об этом политик заявила во время выступления на "Киевском форуме безопасности", сообщает 24 канал.

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Она подчеркнула, что белорусов вдохновила готовность народа Украины "бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свою родину".

Я восхищаюсь духом солидарности, который можно услышать от Украины и украинской нации относительно Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов,

– сказала Тихановская.

Она отметила, что украина сейчас борется за свою территориальную целостность в международно признанных границах, а Беларусь – за независимую нацию и свободу. Ранее Тихановская заявила, что планирует визит в Украину после местных выборов, которые состоятся уже 25 октября.

Заметим, что накануне лидер белорусской оппозиции дала пространное интервью. В нем она рассказала об ужасных пытках активистов в Беларуси, объявлении себя в межгосударственный розыск и основные причины, почему в стране начались массовые протесты.

Главные тезисы из интервью Тихановской

На ситуацию в стране повлияли потеря властью интернета и наглое отношение к людям.

Люди в начале эпидемии увидели, что белорусы не значат ничего для власти.

То, что Тихановская попала в розыск в России и Беларуси ее совсем не волнует.

Объявление в межгосударственный розыск не позволяет ей въехать в Беларусь и Россию. Однако остальные страны для нее открыты.

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