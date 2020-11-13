Протесты в Беларуси не утихают уже больше 3 месяцев и становятся все кровавее. Из-за этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила "народный трибунал" и амнистию за захват Александра Лукашенко и членов его террористической группировки.

Также оппозиционерка объявила Лукашенко и его приспешников террористической организацией. Об этом Тихановская написала в своем телеграм-канале.

Важно От открытых протестов к партизанской борьбе: Тихановская о новом этапе в Беларуси

Она анонсировала процесс "Народного обвинения" по всем собранным материалам о преступлениях режима Лукашенко. Тихановская объяснила, что каждый белорус онлайн будет голосовать за обвинения подозреваемых. Оппозиционерка добавила, что они не будут выносить приговоры до честного суда, но те, за кого проголосуют белорусы, "первыми будут привлечены к ответственности".

Кроме того, для силовиков запустят программу "Рапорт", которая конфиденциально даст возможность присылать видео или иные доказательства преступных приказов режима. Каждый, кто это сделает, под гарантию Тихановской может рассчитывать на амнистию или смягчение уголовной ответственности.

После этого процесса Тихановская запланировала на 20 декабря "Самый массовый марш" с заявлением "Народного обвинения".

Протесты в Беларуси: последние события

Еще с 9 августа белорусы выходят на протесты против фальсификаций на президентских выборах. На масштабной акции 8 ноября в руки силовиков попали около 1 тысячи митингующих.

11 ноября группа мужчин в штатском напала и избила активиста Романа Бондаренко. Мужчина сделал замечание неизвестным, которые срезали бело-красные ленты. 12 ноября Бондаренко умер в больнице.

В белорусском МВД заявили, что пострадавшего избили якобы не силовики, а "неравнодушные граждане". Люди якобы против символики протестов, которой украшают дворы.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила соболезнования родным погибшего. Белорусы вышли на акции протеста после гибели активиста.

Больше об ужасной гибели Романа Бондаренко можно узнать здесь.