Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала работников образования не допускать насилия. Она также призвала не пускать к студентам "неизвестных людей в балаклавах".

Видеообращение Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграме. По ее мнению, работники вузов и студенты должны публично заявить, что любое насилие является недопустимым.

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Что Тихановская сказала студентам

Для многих из вас эти президентские выборы были первыми в жизни – и я рада, что голоса молодежи наконец были услышаны. Вам никто не должен диктовать, как вести себя, о чем мечтать и к чему стремиться – это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего,

– сказала оппозиционерка.

Тихановская добавила, что студенты являются настоящей силой, с которой надо считаться всем. И их протест это подтвердил.

Что Тихановская сказала педагогам

Она напомнила преподавателям, что они работают не ради зарплат и не ради режима.

Оппозиционерка призвала работников вузов поддержать своих студентов.

По словам Тихановской, педагоги должны жестко заявить, что применять насилие против студентов недопустимо.

Она призвала не пускать к студентам "неизвестных людей в балаклавах".

При этом Тихановская пообещала финансовую, организационную и юридическую помощь тем педагогам, которые поддержат своих студентов.

Сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни, и шанса на пересдачу уже нет. Но объединившись, мы выдержим все испытания,

– подытожила она.

Справка. В Беларуси уже несколько месяцев не стихают протесты. Люди не признают результаты выборов, после которых Александр Лукашенко, непрерывно возглавлявший страну с 1994 года, снова заявил о своей победе.

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