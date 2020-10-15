Тихановская призвала педагогов не пускать к студентам неизвестных в балаклавах
Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала работников образования не допускать насилия. Она также призвала не пускать к студентам "неизвестных людей в балаклавах".
Видеообращение Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграме. По ее мнению, работники вузов и студенты должны публично заявить, что любое насилие является недопустимым.
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Что Тихановская сказала студентам
Для многих из вас эти президентские выборы были первыми в жизни – и я рада, что голоса молодежи наконец были услышаны. Вам никто не должен диктовать, как вести себя, о чем мечтать и к чему стремиться – это ваша страна, вы прямо сейчас строите ее для себя и своего будущего,
– сказала оппозиционерка.
Тихановская добавила, что студенты являются настоящей силой, с которой надо считаться всем. И их протест это подтвердил.
Что Тихановская сказала педагогам
- Она напомнила преподавателям, что они работают не ради зарплат и не ради режима.
- Оппозиционерка призвала работников вузов поддержать своих студентов.
- По словам Тихановской, педагоги должны жестко заявить, что применять насилие против студентов недопустимо.
- Она призвала не пускать к студентам "неизвестных людей в балаклавах".
- При этом Тихановская пообещала финансовую, организационную и юридическую помощь тем педагогам, которые поддержат своих студентов.
Сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни, и шанса на пересдачу уже нет. Но объединившись, мы выдержим все испытания,
– подытожила она.
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