Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что ее муж Сергей Тихановский узнал ее номер телефона, чтобы позвонить из СИЗО. Для нее звонок был большой неожиданностью, ведь не слышала голос мужа оппозиционерка уже 4 месяца.

Тихановская в интервью изданию " Еврорадио " сказала, что ее предупредили, что к ней позвонит муж. Сама Тихановская просто не могла поверить в это.

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"Мне на самом деле позвонили, чтобы предупредить, но это был не Лукашенко. Это были мои знакомые, которым Сергей позвонил и попросил узнать мой номер телефона", – сказала оппозиционерка.

Сидела, ждала, когда он мне позвонит. Очень неожиданно,

– заверила Тихановская.

Сергей Тихановский не имел нового номера телефона своей жены, ведь после переезда в Литву она его сменила.

Справка. Светлану Тихановскую после проведения президентских выборов 9 августа в Беларуси под давлением заставили уехать в Литву. Дело в том, что именно ее белорусы называли настоящим победителем на выборах. Сама Тихановская объяснила, что пошла на это, чтобы быть со своими детьми.

Разговор длился 12 минут

По словам Тихановской, она понимала, что не сможет обсудить с мужем все, что интересует, ведь было очень мало времени. Разговор длился 12 минут. Также она чувствовала, что Тихановский был не один.

По человеку всегда чувствуешь, что он не сам. И он сразу предупредил, что можем общаться только о семье и детях. Но я ему говорила больше, ведь возле меня надзирателей не было. Он говорил крайне мало, больше слушал,

– заметила Тихановская.

Оппозиционерка добавила, что мужчина не критиковал ее за определенные действия. "Я знаю его отношение к происходящему. Он знает, куда я ездила и с кем встречалась. У нас были более важные вещи, о чем можно было поговорить за этот короткий телефонный разговор", – сказала Тихановская. Она подчеркнула, что мужчина наоборот всегда ее поддерживает и хвалит.

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