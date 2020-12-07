Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что будет руководить Беларусью пока будет длиться переходный период. Для этого уже есть сформированная команда и разработаны соответствующие документы.

Минимальный срок, который нужен для проведения новых выборов в Беларуси – 45 дней. Однако все может затянуться. Об этом говорится в интервью Тихановской, ее старшего политсоветника Александра Добровольского и советника по международным вопросам Франака Вячорки изданию TUT.by.

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О чем сказала Тихановская

Белорусская оппозиционерка в очередной раз подчеркнула необходимость проведения новых выборов.

Уже появилась команда и разработаны документы, которые дают возможность это сделать осознанно, мы решили записать такое заявление. Но и так было очевидно, что я уже не брошу это все, пока всех политзаключенных не выпустят,

– сказала она.

Команда разработала пакет документов

По словам Вячорки, оппозиционеры разработали пакет документов, которые в ближайшее время станут доступны для общественности.

Первый документ – предложения по проведению новых выборов.

– предложения по проведению новых выборов. Второй – программа экономической помощи на транзитный период. Что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы.

– программа экономической помощи на транзитный период. Что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы. Третий – сценарии развития событий. Чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и нужно быть готовыми к разным сценариям.

– сценарии развития событий. Чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и нужно быть готовыми к разным сценариям. Четвертый – предложения по конституционной реформе. В проекте Конституции, разработанной на основании Конституции 1994 года, предлагают заменить разделы, которые касаются полномочий государственной власти и взаимодействия между ветвями.

К переговорам нужно привлечь ОБСЕ

Добровольский подчеркнул, что в роли третьей стороны за столом переговоров команда Тихановской видит ОБСЕ.

Только Евросоюз или только Россия не совсем подходят – у каждого есть свои интересы. А ОБСЕ – организация, объединяющая и Россию, и ЕС, и США, и Канаду. Это лучший медиатор. Но могут быть и другие варианты. Например, в Украине медиатором выступила "нормандская четверка". Мы готовы рассматривать разные варианты, но мы понимаем, что без третьей стороны будет значительно труднее,

– подчеркнул он.

Протесты в Беларуси продолжаются

Несмотря на насилие со стороны силовиков, 6 декабря белорусы провели традиционный "Марш воли" в Минске и других городах. Утром в разных районах Минска люди видели колонны военной техники, которую силовики прятали в спальных районах. Не работал метрополитен, в частности, были закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига".

Как только начался Марш, протестующих сразу начали массово задерживать. По данным активистов, только в Минске задержали 300 человек.

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