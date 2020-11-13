Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала новый вид протестов против режима Александра Лукашенко. Из-за злоупотреблений силовиков люди перейдут на партизанскую борьбу.

Всеобщая забастовка выполнила свою задачу

По мнению Тихановской, общенациональная забастовка в Беларуси выполнила свою задачу. Однако из-за жестких действий силовиков и власти есть необходимость в новых формах протестов. Об этом оппозиционер заявила польскому агентству PAP.

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Думаю, что люди решат перейти на скорее партизанскую форму, поскольку власть не знает границ в применении силы,

– заявила Тихановська.

Хотя идею всенародной забастовки белорусы активно поддержали, однако ультиматум, который поставили митингующие, на позицию Лукашенко не повлиял.

Тихановская поблагодарила людей за смелость

"Нужен был стимул, потому что люди уже устали. Люди хорошо отреагировали. Всегда можно желать большего, но мы благодарны всем тем, кто решился продемонстрировать свое гражданское отношение", – сказала оппозиционерка.

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Еще с конца августа белорусы выходят на протесты против фальсификаций на президентских выборах.

На масштабной акции 8 ноября в руки силовиков попали около 1 тысячи митингующих.

Всколыхнула общественность и новость о гибели активиста Романа Бондаренко 12 ноября.

Мужчина сделал замечание неизвестным, которые срезали бело-красные ленты.

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Врачам жизнь 31-летнего Романа спасти не удалось.

Больше об ужасной гибели Романа Бондаренко можно узнать здесь.